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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1461146214631464

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 86
1) дно вже було пройдено
9%
8
2) не нижче 3500
6%
5
3) 3250-3499
3%
3
4) 3000-3249
12%
10
5) 2750-2999
7%
6
6) 2500-2749
5%
4
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
51%
44
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 23:41

На хороший підскок Кардано (20%+) і сліпий би звернув увагу, ... але там по кроссу до бітка на денному графіку дорджі + ріст об’ємів, … тобто, розворот в районі 1к сатоші, +можливий памп по кроссу в напрямі 2к (але ~1.3 локальна резистентність)
Life is bull trap
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2019 00:04

  TylerTruman_ написав:на розвороті діда топова альта буде тримати рівні підтримки до $, на яких можна буде розглядувати пампи по кросс-курсу,

Ну що ж, спостерігатимемо за кросами...Одна топова кріпта вкаже напрямок руху іншої.

  osafly написав:хомяков поверивших во "второе пришествие"....для которого,думаю еще не время..Чем больше смотришь на этот цирк,тем больше понимаешь грандиозность этого лохотрона :D

Чому лохотрон? Бізнес. Для кмітливих і винахідливих. :P Головне -знати правила гри. :P Уважність, спостережливість, терплячість, залізні нерви і вміння аналізувати інформацію. І психологія. Йти проти натовпу.
Все, що ви робите, робіть з любов'ю або не робіть зовсім. Важливо не те, скільки ви зробите, а те, скільки любові ви вкладете в свою працю.
Козак-характерник
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