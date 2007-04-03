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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 11 тра, 2019 23:41
На хороший підскок Кардано (20%+) і сліпий би звернув увагу, ... але там по кроссу до бітка на денному графіку дорджі + ріст об’ємів, … тобто, розворот в районі 1к сатоші, +можливий памп по кроссу в напрямі 2к (але ~1.3 локальна резистентність)
Life is bull trap
Додано: Нед 12 тра, 2019 00:04
Ну що ж, спостерігатимемо за кросами...Одна топова кріпта вкаже напрямок руху іншої.
Чому лохотрон? Бізнес. Для кмітливих і винахідливих. Головне -знати правила гри. Уважність, спостережливість, терплячість, залізні нерви і вміння аналізувати інформацію. І психологія. Йти проти натовпу.
Все, що ви робите, робіть з любов'ю або не робіть зовсім. Важливо не те, скільки ви зробите, а те, скільки любові ви вкладете в свою працю.
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