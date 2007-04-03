Казак,"Даша" твоя любимая,убегает все дальше и дальше...Пока рынок откатится назад,повия Даша будет уже элитной шлендрой,которую не каждый сможет себе позволить...Придется тебе на Монеро и ДИГах мозоли натирать
osafly написав:Казак,"Даша" твоя любимая,убегает все дальше и дальше...Пока рынок откатится назад,повия Даша будет уже элитной шлендрой,которую не каждый сможет себе позволить...Придется тебе на Монеро и ДИГах мозоли натирать
Так, зарано я її скинув. Тепер чекаю по монеро хід конем!
Все, що ви робите, робіть з любов'ю або не робіть зовсім. Важливо не те, скільки ви зробите, а те, скільки любові ви вкладете в свою працю.
osafly написав:Казак,"Даша" твоя любимая,убегает все дальше и дальше...Пока рынок откатится назад,повия Даша будет уже элитной шлендрой,которую не каждый сможет себе позволить...Придется тебе на Монеро и ДИГах мозоли натирать
Так, зарано я її скинув. Тепер чекаю по монеро хід конем!
невдала спроба діда на перехай, +без підвищення об'ємів, ... ці 2і горки на 4ч нічого не говорять?
osafly написав:И до каких пределов будет падение,по Вашем расчетам-вершинам-подсчетам...Ну так,примерно-приблизительно??
Я цілі паттернів не торгую, ... як уже писав, на рості розглядував як важливу зону резистенції 6.8-7к, оскільки пройшли, то видно що відпрацьовується як підтримка (тільки на деяких біржах були флеш краш до 6к), якщо проб'ємо, то заодно буде капут качельному лоу на рості(https://www.investopedia.com/terms/s/swinglow.asp), ... із поточних успіхів биків, було би по красі, якби сходити на 5.1k (61.8% ретрейсмент), по такому маршруту цікава проміжна зона 6.2-6.4к та тест 6к