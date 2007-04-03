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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1477147814791480

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.5 5 87
1) дно вже було пройдено
10%
9
2) не нижче 3500
6%
5
3) 3250-3499
3%
3
4) 3000-3249
11%
10
5) 2750-2999
7%
6
6) 2500-2749
5%
4
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
51%
44
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 15:01

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Казак,"Даша" твоя любимая,убегает все дальше и дальше...Пока рынок откатится назад,повия Даша будет уже элитной шлендрой,которую не каждый сможет себе позволить...Придется тебе на Монеро и ДИГах мозоли натирать :mrgreen:
osafly
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 20:41

  osafly написав:Казак,"Даша" твоя любимая,убегает все дальше и дальше...Пока рынок откатится назад,повия Даша будет уже элитной шлендрой,которую не каждый сможет себе позволить...Придется тебе на Монеро и ДИГах мозоли натирать :mrgreen:

Так, зарано я її скинув. Тепер чекаю по монеро хід конем! :)
Все, що ви робите, робіть з любов'ю або не робіть зовсім. Важливо не те, скільки ви зробите, а те, скільки любові ви вкладете в свою працю.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 21:17

  Козак-характерник написав:
  osafly написав:Казак,"Даша" твоя любимая,убегает все дальше и дальше...Пока рынок откатится назад,повия Даша будет уже элитной шлендрой,которую не каждый сможет себе позволить...Придется тебе на Монеро и ДИГах мозоли натирать :mrgreen:

Так, зарано я її скинув. Тепер чекаю по монеро хід конем! :)

невдала спроба діда на перехай, +без підвищення об'ємів, ... ці 2і горки на 4ч нічого не говорять?
Life is bull trap
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 21:29

  TylerTruman_ написав:невдала спроба діда на перехай, +без підвищення об'ємів, ... ці 2і горки на 4ч нічого не говорять?


То что у деда,уже давно должно быть на пол-шестого,а он все хомяков дрючит,как скаженый сексуальный маньяк....Чи не,не так??Горки не о том говорять :?:
osafly
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 21:40

  osafly написав:
  TylerTruman_ написав:невдала спроба діда на перехай, +без підвищення об'ємів, ... ці 2і горки на 4ч нічого не говорять?


То что у деда,уже давно должно быть на пол-шестого,а он все хомяков дрючит,как скаженый сексуальный маньяк....Чи не,не так??Горки не о том говорять :?:

я вичікую на розворотну формацію, зараз надія на подвійну вершину
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TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 21:48

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

И до каких пределов будет падение,по Вашем расчетам-вершинам-подсчетам...Ну так,примерно-приблизительно??
osafly
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 22:33

  osafly написав:И до каких пределов будет падение,по Вашем расчетам-вершинам-подсчетам...Ну так,примерно-приблизительно??

Я цілі паттернів не торгую, ... як уже писав, на рості розглядував як важливу зону резистенції 6.8-7к, оскільки пройшли, то видно що відпрацьовується як підтримка (тільки на деяких біржах були флеш краш до 6к), якщо проб'ємо, то заодно буде капут качельному лоу на рості(https://www.investopedia.com/terms/s/swinglow.asp), ... із поточних успіхів биків, було би по красі, якби сходити на 5.1k (61.8% ретрейсмент), по такому маршруту цікава проміжна зона 6.2-6.4к та тест 6к
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TylerTruman_
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