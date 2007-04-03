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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1478147914801481

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 88
1) дно вже було пройдено
10%
9
2) не нижче 3500
7%
6
3) 3250-3499
3%
3
4) 3000-3249
11%
10
5) 2750-2999
7%
6
6) 2500-2749
5%
4
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
50%
44
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 16:17

barabass

Т.е. я правильно понимаю, вывод маленьких сумм, а это от 20$ до 1000$ возможен раз в неделю.
А на суммы эквивалентной более 1000$ в криптовалюте ограничений нет?
Также прочитал, что вывод занимает до 12 часов(рассматриваются заявки), так ли это и в любой крипте?
jimmie
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 16:22

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

BSV таки выстрелил... Но без меня :(
Vitaka
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 19:17

  Vitaka написав:BSV таки выстрелил... Но без меня :(

Капец :( У меня было куплено 60 монет.Решил ок половины(28) продать в безубыток по 63 утром, чтобы ребалансироваться.Осталось 32.Теперь думаю, плакать или радоваться.Половину слил, а половина выросла.Правда падает резко, по фибе дальше 80 не должны уже упасть в ближ время.Но с этой монеткой может быть всё.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 19:23

  osafly написав:И до каких пределов будет падение,по Вашем расчетам-вершинам-подсчетам...Ну так,примерно-приблизительно??

Если отработка двойной верш, то ок 6000.Но это с малой вероятностью.Скорее 7200 как закрытие очередного гэпа.На ратущем тренде в 2017 была похожая формация, из неё вышли вверх.Но сейчас очень похожий фрактал на часовом графике, при его повторении выход вниз.Прочёл массу анализа. сам посмотрел - пока никто не может явно сказать ближайшее движение, оно равновероятно.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 22:41

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

район 9000 - мое ИМХО, там устроят грандиозный слив и пойдет биток на коррекцию.
Zebra
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