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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 21 тра, 2019 16:17
barabass
Т.е. я правильно понимаю, вывод маленьких сумм, а это от 20$ до 1000$ возможен раз в неделю.
А на суммы эквивалентной более 1000$ в криптовалюте ограничений нет?
Также прочитал, что вывод занимает до 12 часов(рассматриваются заявки), так ли это и в любой крипте?
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Додано: Вів 21 тра, 2019 19:17
Vitaka написав:
BSV таки выстрелил... Но без меня
Капец
У меня было куплено 60 монет.Решил ок половины(28) продать в безубыток по 63 утром, чтобы ребалансироваться.Осталось 32.Теперь думаю, плакать или радоваться.Половину слил, а половина выросла.Правда падает резко, по фибе дальше 80 не должны уже упасть в ближ время.Но с этой монеткой может быть всё.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Вів 21 тра, 2019 19:23
osafly написав:
И до каких пределов будет падение,по Вашем расчетам-вершинам-подсчетам...Ну так,примерно-приблизительно??
Если отработка двойной верш, то ок 6000.Но это с малой вероятностью.Скорее 7200 как закрытие очередного гэпа.На ратущем тренде в 2017 была похожая формация, из неё вышли вверх.Но сейчас очень похожий фрактал на часовом графике, при его повторении выход вниз.Прочёл массу анализа. сам посмотрел - пока никто не может явно сказать ближайшее движение, оно равновероятно.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Вів 21 тра, 2019 22:41
район 9000 - мое ИМХО, там устроят грандиозный слив и пойдет биток на коррекцию.
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