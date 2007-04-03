Поживемо, побачимо!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 22 тра, 2019 14:23
Все, що ви робите, робіть з любов'ю або не робіть зовсім. Важливо не те, скільки ви зробите, а те, скільки любові ви вкладете в свою працю.
Додано: Сер 22 тра, 2019 14:34
#BTC/USD цена 7852- если рассматривать дневной график – рынок бычий. Вся последняя фаза роста берёт начало с 8-9 .02.2019г. Магнитом снизу служит 23,6% фибо всего роста – зона 7150-7300. Там же проходит основная поддержка всей растущей конструкции от более глубокой коррекции к зоне 6360-6600. На уровень фибо 23,6% мы уже спускались и отскочили (17-19.02.2019), чем возможно обозначили шею будущей медвежьей двойной ГиП . Так же есть вариант увидеть сужающийся треугольник со средней у 7700. По дневным индикаторам биткоин в фазе роста.
Все, що ви робите, робіть з любов'ю або не робіть зовсім. Важливо не те, скільки ви зробите, а те, скільки любові ви вкладете в свою працю.
Додано: Сер 22 тра, 2019 14:51
Все, що ви робите, робіть з любов'ю або не робіть зовсім. Важливо не те, скільки ви зробите, а те, скільки любові ви вкладете в свою працю.
Додано: Сер 22 тра, 2019 15:51
Лайтушок - класна монетка. Лайтушок довго запрягає, але дає більше ніж інші альти. З початку року вже майже 5 іксів зробив. Виріс як до $, так і до біта. Стрьомно зараз стрибати в нього. Хоча до біта вже припав, але мені здається є, ще куди падати. Тут все залежитиме від картини в цілому. Це ж кріпта. Не виключаю, що лайт може рванути і до 1000$. Треба моніторити і читати новини. В цілому ж, на перспективу, гарна інвестиція. Головне зайти правильно. В мене наразі жодного лайта в кошику немає. Лише монеро і $.
Все, що ви робите, робіть з любов'ю або не робіть зовсім. Важливо не те, скільки ви зробите, а те, скільки любові ви вкладете в свою працю.
Додано: Сер 22 тра, 2019 15:55
криптонавти!
хтось із кламсом (CLAM)
тут грається?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 22 тра, 2019 16:23
Шо то за коррекция??Фигня то,а не коррекция.С такой коррекцией,лучше пусть и не корректируется,прет дальше на 10..Все ..авно уже с хомяков выдавили.Падение было 1.5месяца +- незначительно,рост уже практически 3 месяца(1.5месяца самой стремительной фазы) Пора заканчивать.
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