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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1479148014811482

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 88
1) дно вже було пройдено
10%
9
2) не нижче 3500
7%
6
3) 3250-3499
3%
3
4) 3000-3249
11%
10
5) 2750-2999
7%
6
6) 2500-2749
5%
4
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
50%
44
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 14:23

  Vitaka написав:Таки ой?!

Поживемо, побачимо! :(
Все, що ви робите, робіть з любов'ю або не робіть зовсім. Важливо не те, скільки ви зробите, а те, скільки любові ви вкладете в свою працю.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 14:34

#BTC/USD цена 7852- если рассматривать дневной график – рынок бычий. Вся последняя фаза роста берёт начало с 8-9 .02.2019г. Магнитом снизу служит 23,6% фибо всего роста – зона 7150-7300. Там же проходит основная поддержка всей растущей конструкции от более глубокой коррекции к зоне 6360-6600. На уровень фибо 23,6% мы уже спускались и отскочили (17-19.02.2019), чем возможно обозначили шею будущей медвежьей двойной ГиП . Так же есть вариант увидеть сужающийся треугольник со средней у 7700. По дневным индикаторам биткоин в фазе роста.
Все, що ви робите, робіть з любов'ю або не робіть зовсім. Важливо не те, скільки ви зробите, а те, скільки любові ви вкладете в свою працю.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 14:51

Ех, монерка, ти моя! Не підведи, ти козака! :PЗображення
Все, що ви робите, робіть з любов'ю або не робіть зовсім. Важливо не те, скільки ви зробите, а те, скільки любові ви вкладете в свою працю.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 15:34

Козак-характерник
Козаче, а что Вы думаете по лайту?
EvgCapp
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 15:51

  EvgCapp написав:Козак-характерник
Козаче, а что Вы думаете по лайту?

Лайтушок - класна монетка. Лайтушок довго запрягає, але дає більше ніж інші альти. З початку року вже майже 5 іксів зробив. Виріс як до $, так і до біта. Стрьомно зараз стрибати в нього. Хоча до біта вже припав, але мені здається є, ще куди падати. Тут все залежитиме від картини в цілому. Це ж кріпта. Не виключаю, що лайт може рванути і до 1000$. Треба моніторити і читати новини. В цілому ж, на перспективу, гарна інвестиція. Головне зайти правильно. В мене наразі жодного лайта в кошику немає. Лише монеро і $.
Все, що ви робите, робіть з любов'ю або не робіть зовсім. Важливо не те, скільки ви зробите, а те, скільки любові ви вкладете в свою працю.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 16:23

  Козак-характерник написав:Магнитом снизу служит 23,6% фибо всего роста – зона 7150-7300.


Шо то за коррекция??Фигня то,а не коррекция.С такой коррекцией,лучше пусть и не корректируется,прет дальше на 10..Все ..авно уже с хомяков выдавили.Падение было 1.5месяца +- незначительно,рост уже практически 3 месяца(1.5месяца самой стремительной фазы) Пора заканчивать.
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 21:37

  jimmie написав:barabass

Т.е. я правильно понимаю, вывод маленьких сумм, а это от 20$ до 1000$ возможен раз в неделю.
А на суммы эквивалентной более 1000$ в криптовалюте ограничений нет?
Также прочитал, что вывод занимает до 12 часов(рассматриваются заявки), так ли это и в любой крипте?

да, мелочь раз в неделю, у меня быстро выводилось до пары часов с подтверждением
barabass
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  #<1 ... 1479148014811482
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