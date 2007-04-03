Додано: Сер 22 тра, 2019 14:34

#BTC/USD цена 7852- если рассматривать дневной график – рынок бычий. Вся последняя фаза роста берёт начало с 8-9 .02.2019г. Магнитом снизу служит 23,6% фибо всего роста – зона 7150-7300. Там же проходит основная поддержка всей растущей конструкции от более глубокой коррекции к зоне 6360-6600. На уровень фибо 23,6% мы уже спускались и отскочили (17-19.02.2019), чем возможно обозначили шею будущей медвежьей двойной ГиП . Так же есть вариант увидеть сужающийся треугольник со средней у 7700. По дневным индикаторам биткоин в фазе роста.

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