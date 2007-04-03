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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1480148114821483

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 88
1) дно вже було пройдено
10%
9
2) не нижче 3500
7%
6
3) 3250-3499
3%
3
4) 3000-3249
11%
10
5) 2750-2999
7%
6
6) 2500-2749
5%
4
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
50%
44
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 00:18

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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 00:25

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Пилять, только не здесь! Единственная незагаженная ветка оставалась.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 00:38

  airmax78 написав:Пилять, только не здесь! Единственная незагаженная ветка оставалась.

Плюсую тремя руками и ногой тоже!
Vitaka
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  #<1 ... 1480148114821483
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