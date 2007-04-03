… для уникнення подвійної вершини не повинно було бути зниження об’ємів, але зниження актуальне для трикутника, тобто протиріччя, … по MACD видно ведмежатник (пересічення мувінгів та від’ємна гістограма)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:33
Якщо не вдасться сценарій віруючих у висхідний трикутник, … на підскокові ~8150 готую кеди на шорт діда, … можливо хедж, т.я. є цікаві бичі позиції по альті,
… для уникнення подвійної вершини не повинно було бути зниження об’ємів, але зниження актуальне для трикутника, тобто протиріччя, … по MACD видно ведмежатник (пересічення мувінгів та від’ємна гістограма)
Life is bull trap
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