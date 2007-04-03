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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1480148114821483

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 88
1) дно вже було пройдено
10%
9
2) не нижче 3500
7%
6
3) 3250-3499
3%
3
4) 3000-3249
11%
10
5) 2750-2999
7%
6
6) 2500-2749
5%
4
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
50%
44
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:33

Якщо не вдасться сценарій віруючих у висхідний трикутник, … на підскокові ~8150 готую кеди на шорт діда, … можливо хедж, т.я. є цікаві бичі позиції по альті,
… для уникнення подвійної вершини не повинно було бути зниження об’ємів, але зниження актуальне для трикутника, тобто протиріччя, … по MACD видно ведмежатник (пересічення мувінгів та від’ємна гістограма)Зображення
Life is bull trap
TylerTruman_
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