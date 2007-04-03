… для уникнення подвійної вершини не повинно було бути зниження об’ємів, але зниження актуальне для трикутника, тобто протиріччя, … по MACD видно ведмежатник (пересічення мувінгів та від’ємна гістограма)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:33
Якщо не вдасться сценарій віруючих у висхідний трикутник, … на підскокові ~8150 готую кеди на шорт діда, … можливо хедж, т.я. є цікаві бичі позиції по альті,
… для уникнення подвійної вершини не повинно було бути зниження об’ємів, але зниження актуальне для трикутника, тобто протиріччя, … по MACD видно ведмежатник (пересічення мувінгів та від’ємна гістограма)
Life is bull trap
Додано: П'ят 24 тра, 2019 14:51
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
А по факту-воно падла знову росте.Казак вон в секту вступил,подпись поменял..Шо в мире творится??!!
Додано: П'ят 24 тра, 2019 19:23
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Из другой ветки перенес сюда....Кто нибудь может пояснить-что случилось???И что это было?? Я боюсь дальше играть криптовалютами
Додано: П'ят 24 тра, 2019 19:37
Не переймайтеся. Розумом і тілом, я до Землі прикутий, а душею до Бога. Всі йдемо до Христа. Там Спасіння.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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