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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1480148114821483

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 88
1) дно вже було пройдено
10%
9
2) не нижче 3500
7%
6
3) 3250-3499
3%
3
4) 3000-3249
11%
10
5) 2750-2999
7%
6
6) 2500-2749
5%
4
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
50%
44
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:33

Якщо не вдасться сценарій віруючих у висхідний трикутник, … на підскокові ~8150 готую кеди на шорт діда, … можливо хедж, т.я. є цікаві бичі позиції по альті,
… для уникнення подвійної вершини не повинно було бути зниження об’ємів, але зниження актуальне для трикутника, тобто протиріччя, … по MACD видно ведмежатник (пересічення мувінгів та від’ємна гістограма)Зображення
Life is bull trap
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 14:51

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

А по факту-воно падла знову росте.Казак вон в секту вступил,подпись поменял..Шо в мире творится??!!
osafly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 19:23

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Козак-характерник написав:Які образи? Я зіпсований цивілізацією. Грішник окаяний. Я прийшов бортником сюди. Збирати мед диких бджіл. :P


Ні, це звернення до нас Спасителя. Я навіть думаю гілку окрему створити, щоб всіх кликати за Христом.


Из другой ветки перенес сюда....Кто нибудь может пояснить-что случилось???И что это было?? Я боюсь дальше играть криптовалютами :mrgreen: :mrgreen:
osafly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 19:37

  osafly написав:
  Козак-характерник написав:Які образи? Я зіпсований цивілізацією. Грішник окаяний. Я прийшов бортником сюди. Збирати мед диких бджіл. :P


Ні, це звернення до нас Спасителя. Я навіть думаю гілку окрему створити, щоб всіх кликати за Христом.


Из другой ветки перенес сюда....Кто нибудь может пояснить-что случилось???И что это было?? Я боюсь дальше играть криптовалютами :mrgreen: :mrgreen:

Не переймайтеся. Розумом і тілом, я до Землі прикутий, а душею до Бога. Всі йдемо до Христа. Там Спасіння.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 18:41

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Козак-характерник написав:Там Спасіння.


То де гілка нової секти КХ?
:)
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greenozon
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