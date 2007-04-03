… для уникнення подвійної вершини не повинно було бути зниження об’ємів, але зниження актуальне для трикутника, тобто протиріччя, … по MACD видно ведмежатник (пересічення мувінгів та від’ємна гістограма)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:33
Якщо не вдасться сценарій віруючих у висхідний трикутник, … на підскокові ~8150 готую кеди на шорт діда, … можливо хедж, т.я. є цікаві бичі позиції по альті,
… для уникнення подвійної вершини не повинно було бути зниження об’ємів, але зниження актуальне для трикутника, тобто протиріччя, … по MACD видно ведмежатник (пересічення мувінгів та від’ємна гістограма)
Life is bull trap
Додано: П'ят 24 тра, 2019 14:51
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
А по факту-воно падла знову росте.Казак вон в секту вступил,подпись поменял..Шо в мире творится??!!
Додано: П'ят 24 тра, 2019 19:23
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Из другой ветки перенес сюда....Кто нибудь может пояснить-что случилось???И что это было?? Я боюсь дальше играть криптовалютами
Додано: П'ят 24 тра, 2019 19:37
Не переймайтеся. Розумом і тілом, я до Землі прикутий, а душею до Бога. Всі йдемо до Христа. Там Спасіння.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Нед 26 тра, 2019 18:41
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 26 тра, 2019 21:54
Дав запит на ліцензію від модера. Очікую отримання частот на ефір... А що зацікавила тема? Актуальна? Чи не треба?
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Нед 26 тра, 2019 22:08
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Шо опять Зебра был прав. На 9 сходим
Додано: Нед 26 тра, 2019 22:09
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Нед 26 тра, 2019 22:13
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Всем спасибо,все свободны..До свиданья наш плюшевый миша.......Ухожу из этого рынка как и обещал......С такими ценами,пусть занимаются ан...мом без меня.....Рынок критовалют с этим однобоким и неустанным ростом-мне не интересен...Держу оставшийся Рипл и Стеллар до победного лонга 1.5 и 0.4$ соответственно,пусть даже год-остальное-криптовалютный фиат,вывожу нахрен без какого либо желания вложений и откупа.Даши-Маши-Хераши-все идет накуй!Алилуйя!!Как сказал бы Козак.Будет 5-5.5-может быть я вернусь.Теперь,при цене 8.5-мне по....рулю!
Додано: Нед 26 тра, 2019 22:17
osafly Мне тоже обидно, что рано слился и не откупился обратно на 7.2 - думал ниже пойдет. Бетховена надо было держать. Да и эфир - тоже.
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