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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1481148214831484

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 88
1) дно вже було пройдено
10%
9
2) не нижче 3500
7%
6
3) 3250-3499
3%
3
4) 3000-3249
11%
10
5) 2750-2999
7%
6
6) 2500-2749
5%
4
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
50%
44
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 22:18

  HolyTropic написав:Шо опять Зебра был прав. На 9 сходим

Он будет прав, если реальный слив от 9к действительно случится. Сегодня куча фиата ушла в биткотопку.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 22:21

Без паніки і передчасних висновків. Жодних емоцій не треба в нашій справі. Чекаємо і спостерігаємо. В мене теж жодного бітка немає в кошику. Лише монеро і долар.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 22:26

  airmax78 написав:osafly Мне тоже обидно, что рано слился и не откупился обратно на 7.2 - думал ниже пойдет. Бетховена надо было держать. Да и эфир - тоже.

airmax78- мне не обидно,честно....Даже чувства так называемого FOMO-нет никакого...Я закрыл позиции в +,они могли бы быть больше,при наличии должной выдержки.Но я не привык быть в роли дурня....У меня есть "специфические ниши",куда я могу вложить средства и не тратить время на созерцание этого идиотизма...Да,они явно не такие прибыльные-но гараздо более спокойные и "осязательные",нежели галимый код цифер,на который не могут сложить цены вот уже два месяца.....Мне реально это перестало быть интересным..Правда.Этот цирк-реально утомляет и нервирует..
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 22:38

Хм, а фиат разве не "галимый код цифер" на банковских счетах? Рынок крипты манипулируемый, весь вопрос в том, кто кого и как круто разведёт.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 22:42

Пам'ятаймо! На зеленому не купляти! 8)
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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2

 
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  #<1 ... 1481148214831484
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