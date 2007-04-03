Он будет прав, если реальный слив от 9к действительно случится. Сегодня куча фиата ушла в биткотопку.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 26 тра, 2019 22:18
Додано: Нед 26 тра, 2019 22:21
Без паніки і передчасних висновків. Жодних емоцій не треба в нашій справі. Чекаємо і спостерігаємо. В мене теж жодного бітка немає в кошику. Лише монеро і долар.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Нед 26 тра, 2019 22:26
airmax78- мне не обидно,честно....Даже чувства так называемого FOMO-нет никакого...Я закрыл позиции в +,они могли бы быть больше,при наличии должной выдержки.Но я не привык быть в роли дурня....У меня есть "специфические ниши",куда я могу вложить средства и не тратить время на созерцание этого идиотизма...Да,они явно не такие прибыльные-но гараздо более спокойные и "осязательные",нежели галимый код цифер,на который не могут сложить цены вот уже два месяца.....Мне реально это перестало быть интересным..Правда.Этот цирк-реально утомляет и нервирует..
Додано: Нед 26 тра, 2019 22:38
Хм, а фиат разве не "галимый код цифер" на банковских счетах? Рынок крипты манипулируемый, весь вопрос в том, кто кого и как круто разведёт.
Додано: Нед 26 тра, 2019 22:42
Пам'ятаймо! На зеленому не купляти!
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Нед 26 тра, 2019 22:47
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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