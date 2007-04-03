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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 тра, 2019 09:33
Кто где торгует ? подскажите, пожалуйста, биржу с хорошим движняком
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rils33
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Додано: Пон 27 тра, 2019 10:19
airmax78 написав: Zebra написав: Zebra написав:
район 9000 - мое ИМХО, там устроят грандиозный слив и пойдет биток на коррекцию.
придерживаюсь мнения, что коррекция начнется с этого района
А куда будет коррекция? В район 8000? Я поставил ордер на 7800. Небольшой - просто чтобы в игру вернуться.
Тут уж как хомячья шерсть будет лететь. Но по опыту могу сказать, что сразу подбирать не стоит - падение может длиться не один день и неделю. Упасть можем и в 2 раза. Главое терпение. На bitfinex USD пока можно каждые 2 дня под примерно 20% годовых размещать и ждать.
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Zebra
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