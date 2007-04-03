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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 тра, 2019 09:33
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Кто где торгует ? подскажите, пожалуйста, биржу с хорошим движняком
Додано: Пон 27 тра, 2019 10:19
Тут уж как хомячья шерсть будет лететь. Но по опыту могу сказать, что сразу подбирать не стоит - падение может длиться не один день и неделю. Упасть можем и в 2 раза. Главое терпение. На bitfinex USD пока можно каждые 2 дня под примерно 20% годовых размещать и ждать.
Додано: Пон 27 тра, 2019 11:21
Между тем гендиректор Morgan Creek Марк Юско в своем очередном интервью CNBC отмечает, что биткоин должен быть в портфеле каждого инвестора, так как в перспективе инвестиции в крипто превзойдут объемы фонда S&P 500.
«Биткоин это прекрасный актив с низкой корреляцией для диверсификации. Он должен быть в портфеле каждого инвестора»
Напомним, что эксперт всегда с оптимизмом смотрел в будущее биткоина и однажды даже предсказывал курс BTC на уровне 400 000 долларов.
Так же Юско уверен, что в будущем криптовалюта полностью изменит рынок финансовых услуг и потеснит традиционные банковские системы.
«Криптовалюты в конечном итоге изменят соотношение спроса и предложения на рынке банковских услуг. Поэтому я не удивлен сильному сопротивлению со стороны банкиров, потому что блокчейн это действительно прорывная технология»
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Пон 27 тра, 2019 13:23
А можно на bitfinex наоборот брать плечё под 20% годовых, а на скачках финансировать других под 50%-200%?
Додано: Пон 27 тра, 2019 13:34
до такого там еще не додумались
Додано: Пон 27 тра, 2019 15:38
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
А что думаете: эфир, биткоин и некоторые другие уже сильно отскочили от дна. А Риппл - практически не вырос. Нет ли у него потенциала сделать хотя бы X2 в ближайшее время?
Додано: Пон 27 тра, 2019 16:08
Думаю, що є.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Пон 27 тра, 2019 16:28
Ви таки из наших будите
Додано: Пон 27 тра, 2019 16:36
Додано: Пон 27 тра, 2019 17:03
викликає інтерес лінія супротиву по хаям 4.1k@8.3k зараз ~8930 ... хоча, якщо буде злив на цілі по паттерну, то на 9.3k дорога
Life is bull trap
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