Додано: Пон 27 тра, 2019 11:21

Между тем гендиректор Morgan Creek Марк Юско в своем очередном интервью CNBC отмечает, что биткоин должен быть в портфеле каждого инвестора, так как в перспективе инвестиции в крипто превзойдут объемы фонда S&P 500.«Биткоин это прекрасный актив с низкой корреляцией для диверсификации. Он должен быть в портфеле каждого инвестора»Напомним, что эксперт всегда с оптимизмом смотрел в будущее биткоина и однажды даже предсказывал курс BTC на уровне 400 000 долларов.Так же Юско уверен, что в будущем криптовалюта полностью изменит рынок финансовых услуг и потеснит традиционные банковские системы.«Криптовалюты в конечном итоге изменят соотношение спроса и предложения на рынке банковских услуг. Поэтому я не удивлен сильному сопротивлению со стороны банкиров, потому что блокчейн это действительно прорывная технология»