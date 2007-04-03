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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1482148314841485

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 89
1) дно вже було пройдено
10%
9
2) не нижче 3500
7%
6
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
11%
10
5) 2750-2999
7%
6
6) 2500-2749
4%
4
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
49%
44
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 09:33

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Кто где торгует ? подскажите, пожалуйста, биржу с хорошим движняком
rils33
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 10:19

  airmax78 написав:
  Zebra написав:
  Zebra написав:район 9000 - мое ИМХО, там устроят грандиозный слив и пойдет биток на коррекцию.

придерживаюсь мнения, что коррекция начнется с этого района

А куда будет коррекция? В район 8000? Я поставил ордер на 7800. Небольшой - просто чтобы в игру вернуться.

Тут уж как хомячья шерсть будет лететь. Но по опыту могу сказать, что сразу подбирать не стоит - падение может длиться не один день и неделю. Упасть можем и в 2 раза. Главое терпение. На bitfinex USD пока можно каждые 2 дня под примерно 20% годовых размещать и ждать.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 11:21

Между тем гендиректор Morgan Creek Марк Юско в своем очередном интервью CNBC отмечает, что биткоин должен быть в портфеле каждого инвестора, так как в перспективе инвестиции в крипто превзойдут объемы фонда S&P 500.

«Биткоин это прекрасный актив с низкой корреляцией для диверсификации. Он должен быть в портфеле каждого инвестора»
Напомним, что эксперт всегда с оптимизмом смотрел в будущее биткоина и однажды даже предсказывал курс BTC на уровне 400 000 долларов.

Так же Юско уверен, что в будущем криптовалюта полностью изменит рынок финансовых услуг и потеснит традиционные банковские системы.

«Криптовалюты в конечном итоге изменят соотношение спроса и предложения на рынке банковских услуг. Поэтому я не удивлен сильному сопротивлению со стороны банкиров, потому что блокчейн это действительно прорывная технология»

http://stock-maks.com/analitika-i-progn ... lyuty.html
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 13:23

  Zebra написав:Тут уж как хомячья шерсть будет лететь. Но по опыту могу сказать, что сразу подбирать не стоит - падение может длиться не один день и неделю. Упасть можем и в 2 раза. Главое терпение. На bitfinex USD пока можно каждые 2 дня под примерно 20% годовых размещать и ждать.

А можно на bitfinex наоборот брать плечё под 20% годовых, а на скачках финансировать других под 50%-200%? :)
jimmie
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 13:34

  jimmie написав:
  Zebra написав:Тут уж как хомячья шерсть будет лететь. Но по опыту могу сказать, что сразу подбирать не стоит - падение может длиться не один день и неделю. Упасть можем и в 2 раза. Главое терпение. На bitfinex USD пока можно каждые 2 дня под примерно 20% годовых размещать и ждать.

А можно на bitfinex наоборот брать плечё под 20% годовых, а на скачках финансировать других под 50%-200%? :)

до такого там еще не додумались :mrgreen:
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 15:38

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

А что думаете: эфир, биткоин и некоторые другие уже сильно отскочили от дна. А Риппл - практически не вырос. Нет ли у него потенциала сделать хотя бы X2 в ближайшее время?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 16:08

  airmax78 написав:А что думаете: эфир, биткоин и некоторые другие уже сильно отскочили от дна. А Риппл - практически не вырос. Нет ли у него потенциала сделать хотя бы X2 в ближайшее время?

Думаю, що є.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 16:28

  jimmie написав:
  Zebra написав:Тут уж как хомячья шерсть будет лететь. Но по опыту могу сказать, что сразу подбирать не стоит - падение может длиться не один день и неделю. Упасть можем и в 2 раза. Главое терпение. На bitfinex USD пока можно каждые 2 дня под примерно 20% годовых размещать и ждать.

А можно на bitfinex наоборот брать плечё под 20% годовых, а на скачках финансировать других под 50%-200%? :)


Ви таки из наших будите :)
Vitaka
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 16:36

  airmax78 написав:А что думаете: эфир, биткоин и некоторые другие уже сильно отскочили от дна. А Риппл - практически не вырос. Нет ли у него потенциала сделать хотя бы X2 в ближайшее время?

На моей памяти рипл в 2017-2018 годах стрельнул самым последним.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 17:03

викликає інтерес лінія супротиву по хаям 4.1k@8.3k зараз ~8930 ... хоча, якщо буде злив на цілі по паттерну, то на 9.3k дорога
Life is bull trap
TylerTruman_
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