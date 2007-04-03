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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 тра, 2019 17:40
Zebra написав: airmax78 написав:
А что думаете: эфир, биткоин и некоторые другие уже сильно отскочили от дна. А Риппл - практически не вырос. Нет ли у него потенциала сделать хотя бы X2 в ближайшее время?
На моей памяти рипл в 2017-2018 годах стрельнул самым последним.
Так что, криптозима уже закончилась или это ложная оттепель и вот-вот ударят морозы и отморозят хомякам все, что они там из штанов подоставать успели?
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Додано: Пон 27 тра, 2019 17:43
airmax78 написав: Zebra написав: airmax78 написав:
А что думаете: эфир, биткоин и некоторые другие уже сильно отскочили от дна. А Риппл - практически не вырос. Нет ли у него потенциала сделать хотя бы X2 в ближайшее время?
На моей памяти рипл в 2017-2018 годах стрельнул самым последним.
Так что, криптозима уже закончилась или это ложная оттепель и вот-вот ударят морозы и отморозят хомякам все, что они там из штанов подоставать успели?
Криптобезумие.
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Додано: Пон 27 тра, 2019 18:25
airmax78 написав: Zebra написав: airmax78 написав:
А что думаете: эфир, биткоин и некоторые другие уже сильно отскочили от дна. А Риппл - практически не вырос. Нет ли у него потенциала сделать хотя бы X2 в ближайшее время?
На моей памяти рипл в 2017-2018 годах стрельнул самым последним.
Так что, криптозима уже закончилась или это ложная оттепель и вот-вот ударят морозы и отморозят хомякам все, что они там из штанов подоставать успели?
Скорее краткосрочные заморозки, чтобы зафиксировать профит. Затем можно снова разгонять рынок перед уполовиниванием.
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