У Риппла, как у самой полезной из всех криптовалют, своя собственная жизнь. Плюс то, что львиная доля монет сосредоточена в одних руках - тоже накладывает свой отпечаток. Я вышел в плюс по всей это криптобелиберде. И только по Рипплу сижу в глубоких убытках.
airmax78 написав:А что думаете: эфир, биткоин и некоторые другие уже сильно отскочили от дна. А Риппл - практически не вырос. Нет ли у него потенциала сделать хотя бы X2 в ближайшее время?
На моей памяти рипл в 2017-2018 годах стрельнул самым последним.
скам-токен XRP залежний не тільки від ринку, ... якщо у випадку криптовалют розглядуємо майнінг та інфляцію, то у випадку Ріппл варто звертати увагу на дистрибуцію, там повний запас 100 млрд. фантиків, а в обороті находиться тільки 42 млрд., +МакКалеб (який зараз стельку промоутить) ще підливає свою долю, ... на початку квітня XRP добре підстрибнув, але ось аналітичний приклад як йому підрізали крильця https://dailyhodl.com/2019/04/20/1-bill ... ng-supply/