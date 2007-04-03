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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1483148414851486

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 89
1) дно вже було пройдено
10%
9
2) не нижче 3500
7%
6
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
11%
10
5) 2750-2999
7%
6
6) 2500-2749
4%
4
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
49%
44
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 17:40

  Zebra написав:
  airmax78 написав:А что думаете: эфир, биткоин и некоторые другие уже сильно отскочили от дна. А Риппл - практически не вырос. Нет ли у него потенциала сделать хотя бы X2 в ближайшее время?

На моей памяти рипл в 2017-2018 годах стрельнул самым последним.

Так что, криптозима уже закончилась или это ложная оттепель и вот-вот ударят морозы и отморозят хомякам все, что они там из штанов подоставать успели?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 17:43

  airmax78 написав:
  Zebra написав:
  airmax78 написав:А что думаете: эфир, биткоин и некоторые другие уже сильно отскочили от дна. А Риппл - практически не вырос. Нет ли у него потенциала сделать хотя бы X2 в ближайшее время?

На моей памяти рипл в 2017-2018 годах стрельнул самым последним.

Так что, криптозима уже закончилась или это ложная оттепель и вот-вот ударят морозы и отморозят хомякам все, что они там из штанов подоставать успели?

Криптобезумие.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 18:25

  airmax78 написав:
  Zebra написав:
  airmax78 написав:А что думаете: эфир, биткоин и некоторые другие уже сильно отскочили от дна. А Риппл - практически не вырос. Нет ли у него потенциала сделать хотя бы X2 в ближайшее время?

На моей памяти рипл в 2017-2018 годах стрельнул самым последним.

Так что, криптозима уже закончилась или это ложная оттепель и вот-вот ударят морозы и отморозят хомякам все, что они там из штанов подоставать успели?

Скорее краткосрочные заморозки, чтобы зафиксировать профит. Затем можно снова разгонять рынок перед уполовиниванием.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 18:51

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  airmax78 написав:А Риппл - практически не вырос. Нет ли у него потенциала сделать хотя бы X2 в ближайшее время?

Рипл в сентябре сделал х3, когда все остальные альты топтались на месте. С тех пор не шевелится.
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 19:40

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Витаха написав:С тех пор не шевелится.

Мавр сделал свое дело, мавр может уходіть :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 20:00

  greenozon написав:
  Витаха написав:С тех пор не шевелится.

Мавр сделал свое дело, мавр может уходіть :)

У Риппла, как у самой полезной из всех криптовалют, своя собственная жизнь. Плюс то, что львиная доля монет сосредоточена в одних руках - тоже накладывает свой отпечаток. Я вышел в плюс по всей это криптобелиберде. И только по Рипплу сижу в глубоких убытках.
airmax78
 
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