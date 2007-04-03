Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 тра, 2019 17:40
Zebra написав: airmax78 написав:
А что думаете: эфир, биткоин и некоторые другие уже сильно отскочили от дна. А Риппл - практически не вырос. Нет ли у него потенциала сделать хотя бы X2 в ближайшее время?
На моей памяти рипл в 2017-2018 годах стрельнул самым последним.
Так что, криптозима уже закончилась или это ложная оттепель и вот-вот ударят морозы и отморозят хомякам все, что они там из штанов подоставать успели?
airmax78
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Додано: Пон 27 тра, 2019 17:43
airmax78 написав: Zebra написав: airmax78 написав:
А что думаете: эфир, биткоин и некоторые другие уже сильно отскочили от дна. А Риппл - практически не вырос. Нет ли у него потенциала сделать хотя бы X2 в ближайшее время?
На моей памяти рипл в 2017-2018 годах стрельнул самым последним.
Так что, криптозима уже закончилась или это ложная оттепель и вот-вот ударят морозы и отморозят хомякам все, что они там из штанов подоставать успели?
Криптобезумие.
Zebra
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Додано: Пон 27 тра, 2019 18:25
airmax78 написав: Zebra написав: airmax78 написав:
А что думаете: эфир, биткоин и некоторые другие уже сильно отскочили от дна. А Риппл - практически не вырос. Нет ли у него потенциала сделать хотя бы X2 в ближайшее время?
На моей памяти рипл в 2017-2018 годах стрельнул самым последним.
Так что, криптозима уже закончилась или это ложная оттепель и вот-вот ударят морозы и отморозят хомякам все, что они там из штанов подоставать успели?
Скорее краткосрочные заморозки, чтобы зафиксировать профит. Затем можно снова разгонять рынок перед уполовиниванием.
phantom_systems
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Додано: Пон 27 тра, 2019 18:51
airmax78 написав:
А Риппл - практически не вырос. Нет ли у него потенциала сделать хотя бы X2 в ближайшее время?
Рипл в сентябре сделал х3, когда все остальные альты топтались на месте. С тех пор не шевелится.
Витаха
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Додано: Пон 27 тра, 2019 20:00
greenozon написав: Витаха написав:
С тех пор не шевелится.
Мавр сделал свое дело, мавр может уходіть
У Риппла, как у самой полезной из всех криптовалют, своя собственная жизнь. Плюс то, что львиная доля монет сосредоточена в одних руках - тоже накладывает свой отпечаток. Я вышел в плюс по всей это криптобелиберде. И только по Рипплу сижу в глубоких убытках.
airmax78
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Додано: Пон 27 тра, 2019 20:15
Zebra написав: airmax78 написав:
А что думаете: эфир, биткоин и некоторые другие уже сильно отскочили от дна. А Риппл - практически не вырос. Нет ли у него потенциала сделать хотя бы X2 в ближайшее время?
На моей памяти рипл в 2017-2018 годах стрельнул самым последним.
скам-токен XRP залежний не тільки від ринку, ... якщо у випадку криптовалют розглядуємо майнінг та інфляцію, то у випадку Ріппл варто звертати увагу на дистрибуцію, там повний запас 100 млрд. фантиків, а в обороті находиться тільки 42 млрд., +МакКалеб (який зараз стельку промоутить) ще підливає свою долю,
... на початку квітня XRP добре підстрибнув, але ось аналітичний приклад як йому підрізали крильця
https://dailyhodl.com/2019/04/20/1-bill ... ng-supply/
Life is bull trap
TylerTruman_
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Додано: Пон 27 тра, 2019 20:52
TylerTruman_ написав:
скам-токен XRP
там якісь подорвані безбашєнні маркетологи пашуть на цей *но коін
чому?
то вони продались WU як основний транзакцій блокчей то ще якусь ахінею видавали і видаюсь постійно.
вся ця армія маркетологів ясне діло хоче жерти. так що в виді хомок - ми із вами
greenozon
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