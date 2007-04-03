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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 тра, 2019 19:12
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Похоже таки свершился разворот тренда.
Додано: Чет 30 тра, 2019 19:13
"Вона працює"
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в Чет 30 тра, 2019 19:19, всього редагувалось 1 раз.
Life is bull trap
Додано: Чет 30 тра, 2019 19:14
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Чет 30 тра, 2019 20:05
Сочувствую тебе в плане преждевременного извержения бсв.Я работаю без стопов, поэтому сопли пофиг.Перезаходил по 97, частично выходил по 200.Прекрасная монета и ещё не раз вдует нетерплячих Многие облажавшиеся аналитеги, типа норы и подобных чётко уверены в скаме монеты.Монета мусор, хлам.Как её только не обзывали.Но вопрос - зачем путать монету с личностью КР.Сама монета по тех параметрам лучше Б и БК.Сообщество далеко не полностью одобрило сизого в плане делистинга.Он кинул шахтёров и хомяков.Мог бы с КР разбираться в суде или в твиттере, нафига свинью другим.Вот теперь в коинмаркеткапе бсв поджал бнб...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 30 тра, 2019 21:34
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Все таки отдал днем часть NEO по 14.44..остальное поставил по 15+...Нет-так нет.Нравится эта монета-китайский эфир...Рипл-неприкосновенная "священная корова" в активе-"забыл" за него-непредсказуемый тормоз,нет смысла сливать,как и Stelar. Плохо что BSV нет на Украинских биржах.Никто никак не решится добавить.
Додано: Чет 30 тра, 2019 22:57
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Vitl, это уже второй попандос с Кешей и его производными: первый был осенью 2018-го.
Я купил 3,6 бульбашки Кеши дабы вывести прибыль. Вывел по ~750. Через 3...5 дней этот паразит выстрелил в небо на 4,2к
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