Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:39

Компания Dadiani Syndicate сообщила о том, что один из ее клиентов намерен приобрести 25% всех выпущенных на данный момент биткоинов, сообщает Forbes.



Так, галерея Dadiani Syndicate стала первой в Великобритании, решившейся на прием цифровых активов, а теперь предоставляющая и другие услуги, связанные с криптовалютами.



Dadiani Syndicate позиционирует себя как инвестиционную «платформу для максимизации цифровых вложений», основанную на базе арт-галереи. Она является посредником между крупными покупателями и продавцами биткоинов по аналогии с тем, как это происходит на рынке изобразительного искусства.



«Один из наших клиентов заявил, что заинтересован в покупке 25% всех доступных на сегодняшний день биткоинов», — рассказала основательница компании Элиза Дадиани.



Отметим, четверть всего предложения биткоина, находящаяся на данный момент в обращении (включая и те монеты, которые могут быть утеряны навсегда), составляет около 4,5 млн монет (приблизительно $38 млрд по текущему курсу).



Дадиани подчеркнула, что покупка такого количества биткоинов практически невозможна. Тем не менее клиент настоял на приобретении как можно большего числа биткоинов.



«Большая часть монет в настоящее время находится у ходлеров, которые не захотят расстаться с ними ни за какие деньги. На данный момент на рынке циркулирует менее 5 миллионов BTC», — считает старший аналитик рынка брокерской компании eToro Мэти Гринспен.



Он также отметил, что подобные крупные покупки могут отразиться на всем рынке цифровых активов.



«Похоже, что такой крупный покупатель намерен поднять цену, чтобы сделать свое приобретение еще более прибыльным. Существуют рыночные механизмы, которые могут сдержать рост цены, основанный на высоком спросе, но после определенного уровня вы не сможете ничего сделать, чтобы предотвратить его».

Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.