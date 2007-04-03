Угу... Маніпулька його знає..
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 31 тра, 2019 00:39
Рухи менше 20%, це курЯм на сміх! Для мене падаємо, це не менше 40%.
Угу... Маніпулька його знає..
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: П'ят 31 тра, 2019 07:32
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Прекрасно. Главное чтобы эту просадку никто не выкупал.
Додано: П'ят 31 тра, 2019 08:45
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Но глядя на неспадающие,а скорее чуть наоборот объемы торгов-выкупают...У хомяков подгарает от счастья при просадке в 400-500$.Хочется верить что всех желающих отоварят и пойдем по настоящему вниз..
Додано: П'ят 31 тра, 2019 09:20
Коля Маржин вчера ко многим за деньгами пришёл, но, видать, не ко всем Хотя ордеров на покупку стало меньше. С понедельника будет видно, что и как.
Додано: П'ят 31 тра, 2019 09:45
А якщо догори?
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:35
На этот случай купил 4(четыре) бутылочки Кефира падвестипидисят Шобы быть у процессе, если чо
Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:39
Компания Dadiani Syndicate сообщила о том, что один из ее клиентов намерен приобрести 25% всех выпущенных на данный момент биткоинов, сообщает Forbes.
Так, галерея Dadiani Syndicate стала первой в Великобритании, решившейся на прием цифровых активов, а теперь предоставляющая и другие услуги, связанные с криптовалютами.
Dadiani Syndicate позиционирует себя как инвестиционную «платформу для максимизации цифровых вложений», основанную на базе арт-галереи. Она является посредником между крупными покупателями и продавцами биткоинов по аналогии с тем, как это происходит на рынке изобразительного искусства.
«Один из наших клиентов заявил, что заинтересован в покупке 25% всех доступных на сегодняшний день биткоинов», — рассказала основательница компании Элиза Дадиани.
Отметим, четверть всего предложения биткоина, находящаяся на данный момент в обращении (включая и те монеты, которые могут быть утеряны навсегда), составляет около 4,5 млн монет (приблизительно $38 млрд по текущему курсу).
Дадиани подчеркнула, что покупка такого количества биткоинов практически невозможна. Тем не менее клиент настоял на приобретении как можно большего числа биткоинов.
«Большая часть монет в настоящее время находится у ходлеров, которые не захотят расстаться с ними ни за какие деньги. На данный момент на рынке циркулирует менее 5 миллионов BTC», — считает старший аналитик рынка брокерской компании eToro Мэти Гринспен.
Он также отметил, что подобные крупные покупки могут отразиться на всем рынке цифровых активов.
«Похоже, что такой крупный покупатель намерен поднять цену, чтобы сделать свое приобретение еще более прибыльным. Существуют рыночные механизмы, которые могут сдержать рост цены, основанный на высоком спросе, но после определенного уровня вы не сможете ничего сделать, чтобы предотвратить его».
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:47
Глава операционного отдела криптовалютной биржи OKEx Энди Чунг убежден, что цена биткоина вновь достигнет отметки в $20 тысяч уже в этом году.
По его мнению, большинство инвесторов не станут продавать криптовалюту до достижения новых исторических максимумов, несмотря на то, что ее котировки всего за три месяца взлетели на 180%.
«$20 тысяч — это консервативный прогноз цены биткоина в 2019 году, как я и говорил ранее. Ралли не прекратится, так как все больше институциональных инвесторов приходят на рынок, а в 2020 году еще состоится халвинг. Мы очень рады быть свидетелями такого бычьего тренда, и я жду когда биткоин достигнет новых вершин, которых он заслуживает. Биткоин — не просто монета. Это дух, поддерживающий всю индустрию», — заявил Чунг.
Крупные инвесторы, по всей видимости, действительно наращивают позиции по биткоину. Так, ранее аналитики Diar опубликовали отчет, согласно которому число кошельков, на которых хранится от 1000 до 10000 BTC за последние девять месяцев существенно возросло.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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