RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1490149114921493

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 90
1) дно вже було пройдено
10%
9
2) не нижче 3500
7%
6
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
11%
10
5) 2750-2999
7%
6
6) 2500-2749
4%
4
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
50%
45
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 00:39

Рухи менше 20%, це курЯм на сміх! :P Для мене падаємо, це не менше 40%.

  Tegularius написав:Кто знает, кто знает. А вдруг, может быть, сейчас последний шанс купить по четырехзначной цене ;)

Угу... :P Маніпулька його знає..
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 26619
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1868 раз.
Подякували: 2058 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 07:32

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Прекрасно. Главное чтобы эту просадку никто не выкупал.
airmax78
 
Повідомлень: 30305
З нами з: 25.10.12
Подякував: 806 раз.
Подякували: 3622 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 08:45

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Но глядя на неспадающие,а скорее чуть наоборот объемы торгов-выкупают...У хомяков подгарает от счастья при просадке в 400-500$.Хочется верить что всех желающих отоварят и пойдем по настоящему вниз..
osafly
 
Повідомлень: 172
З нами з: 29.05.14
Подякував: 14 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 09:20

  osafly написав:Но глядя на неспадающие,а скорее чуть наоборот объемы торгов-выкупают...У хомяков подгарает от счастья при просадке в 400-500$.Хочется верить что всех желающих отоварят и пойдем по настоящему вниз..

Коля Маржин вчера ко многим за деньгами пришёл, но, видать, не ко всем :) Хотя ордеров на покупку стало меньше. С понедельника будет видно, что и как.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 855
З нами з: 14.04.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 09:45

  osafly написав:Но глядя на неспадающие,а скорее чуть наоборот объемы торгов-выкупают...У хомяков подгарает от счастья при просадке в 400-500$.Хочется верить что всех желающих отоварят и пойдем по настоящему вниз..

А якщо догори? :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 26619
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1868 раз.
Подякували: 2058 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:35

  Козак-характерник написав:
  osafly написав:Но глядя на неспадающие,а скорее чуть наоборот объемы торгов-выкупают...У хомяков подгарает от счастья при просадке в 400-500$.Хочется верить что всех желающих отоварят и пойдем по настоящему вниз..

А якщо догори? :P


На этот случай купил 4(четыре) бутылочки Кефира падвестипидисят :) Шобы быть у процессе, если чо
Vitaka
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1376
З нами з: 15.10.14
Подякував: 80 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:39

Компания Dadiani Syndicate сообщила о том, что один из ее клиентов намерен приобрести 25% всех выпущенных на данный момент биткоинов, сообщает Forbes.

Так, галерея Dadiani Syndicate стала первой в Великобритании, решившейся на прием цифровых активов, а теперь предоставляющая и другие услуги, связанные с криптовалютами.

Dadiani Syndicate позиционирует себя как инвестиционную «платформу для максимизации цифровых вложений», основанную на базе арт-галереи. Она является посредником между крупными покупателями и продавцами биткоинов по аналогии с тем, как это происходит на рынке изобразительного искусства.

«Один из наших клиентов заявил, что заинтересован в покупке 25% всех доступных на сегодняшний день биткоинов», — рассказала основательница компании Элиза Дадиани.

Отметим, четверть всего предложения биткоина, находящаяся на данный момент в обращении (включая и те монеты, которые могут быть утеряны навсегда), составляет около 4,5 млн монет (приблизительно $38 млрд по текущему курсу).

Дадиани подчеркнула, что покупка такого количества биткоинов практически невозможна. Тем не менее клиент настоял на приобретении как можно большего числа биткоинов.

«Большая часть монет в настоящее время находится у ходлеров, которые не захотят расстаться с ними ни за какие деньги. На данный момент на рынке циркулирует менее 5 миллионов BTC», — считает старший аналитик рынка брокерской компании eToro Мэти Гринспен.

Он также отметил, что подобные крупные покупки могут отразиться на всем рынке цифровых активов.

«Похоже, что такой крупный покупатель намерен поднять цену, чтобы сделать свое приобретение еще более прибыльным. Существуют рыночные механизмы, которые могут сдержать рост цены, основанный на высоком спросе, но после определенного уровня вы не сможете ничего сделать, чтобы предотвратить его».
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 26619
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1868 раз.
Подякували: 2058 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:47

Глава операционного отдела криптовалютной биржи OKEx Энди Чунг убежден, что цена биткоина вновь достигнет отметки в $20 тысяч уже в этом году.

По его мнению, большинство инвесторов не станут продавать криптовалюту до достижения новых исторических максимумов, несмотря на то, что ее котировки всего за три месяца взлетели на 180%.

«$20 тысяч — это консервативный прогноз цены биткоина в 2019 году, как я и говорил ранее. Ралли не прекратится, так как все больше институциональных инвесторов приходят на рынок, а в 2020 году еще состоится халвинг. Мы очень рады быть свидетелями такого бычьего тренда, и я жду когда биткоин достигнет новых вершин, которых он заслуживает. Биткоин — не просто монета. Это дух, поддерживающий всю индустрию», — заявил Чунг.

Крупные инвесторы, по всей видимости, действительно наращивают позиции по биткоину. Так, ранее аналитики Diar опубликовали отчет, согласно которому число кошельков, на которых хранится от 1000 до 10000 BTC за последние девять месяцев существенно возросло.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 26619
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1868 раз.
Подякували: 2058 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1490149114921493
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Danik, Yuri_61 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 1246, 1247, 1248
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
12470 175193617
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 тра, 2019 11:13
hamster bear
Валютный рынок в мире 1 ... 662, 663, 664
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6632 1428164
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 тра, 2019 14:19
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 43220
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (71533)
31.05.2019 12:17
EximBonus Bot (395)
31.05.2019 12:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.