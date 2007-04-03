airmax78 написав:До того тупой развод, что даже смешно.
А чо бл. если нет? @
За 38 млрд долларов можно не только устроить атаку 51% и завладеть всеми биткоинами, но и вообще выкупить все майнинг пулы и Bitmain с потрохами и уложить сеть. Не верю, что человек обладающий таким состоянием в этом не осведомлен и готов скупать фантики. Это все инфо вбросы на бычьем рынке.
"Дадиани подчеркнула, что покупка такого количества биткоинов практически невозможна. Тем не менее клиент настоял на приобретении как можно большего числа биткоинов."
Умиляет выражение Настоял. https://dadianifineart.com/ вот их заглавная страница. Смотрите что бы после серьезного восприятия таких новостей и соотв. действий - не случилось как на той картинке. Голі і смішні(Гуцулята в процесі свята).
Vitaka написав:Паньство, тока без фанатизма, пожалуйста А то тут проскакивают мысли про грандиознейший туземунище. Хотите пощикотать нервы - пожалуйста, тока аккуратно Шобы не умереть от передозировки эмоций
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Муйня это,а не откат...Тут больше шансов на 10 залезть,чем даже на 6 откатиться...Я уже не говорю о том что ниже....Киты этого не позволят,снова всех в уныние погрузить..Запустили ракету и она должна лететь,а не шоркаться по помойкам рупь\ведро