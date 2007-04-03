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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1491149214931494

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 90
1) дно вже було пройдено
10%
9
2) не нижче 3500
7%
6
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
11%
10
5) 2750-2999
7%
6
6) 2500-2749
4%
4
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
50%
45
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 11:53

  Козак-характерник написав:
  airmax78 написав:До того тупой развод, что даже смешно.

А чо бл. если нет? @ :P

За 38 млрд долларов можно не только устроить атаку 51% и завладеть всеми биткоинами, но и вообще выкупить все майнинг пулы и Bitmain с потрохами и уложить сеть.
Не верю, что человек обладающий таким состоянием в этом не осведомлен и готов скупать фантики.
Это все инфо вбросы на бычьем рынке.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 11:58

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

"Дадиани подчеркнула, что покупка такого количества биткоинов практически невозможна. Тем не менее клиент настоял на приобретении как можно большего числа биткоинов."

Умиляет выражение Настоял. https://dadianifineart.com/ вот их заглавная страница. Смотрите что бы после серьезного восприятия таких новостей и соотв. действий - не случилось как на той картинке. Голі і смішні(Гуцулята в процесі свята).
HolyTropic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 12:26

  phantom_systems написав: Хотя ордеров на покупку стало меньше. С понедельника будет видно, что и как.


А где смотрите данные??? Можете прикрепить ссылку?? Спасибо.
osafly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 12:56

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Паньство, тока без фанатизма, пожалуйста :) А то тут проскакивают мысли про грандиознейший туземунище. Хотите пощикотать нервы - пожалуйста, тока аккуратно :) Шобы не умереть от передозировки эмоций :)
Vitaka
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 13:10

  osafly написав:
  phantom_systems написав: Хотя ордеров на покупку стало меньше. С понедельника будет видно, что и как.


А где смотрите данные??? Можете прикрепить ссылку?? Спасибо.


cryptowat.ch

Поддержка выше 8000 слабовата, основной объём ордеров 7900-8000, но и это мало что означает.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 14:33

  Vitaka написав:Паньство, тока без фанатизма, пожалуйста :) А то тут проскакивают мысли про грандиознейший туземунище. Хотите пощикотать нервы - пожалуйста, тока аккуратно :) Шобы не умереть от передозировки эмоций :)

Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 17:29

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Муйня это,а не откат...Тут больше шансов на 10 залезть,чем даже на 6 откатиться...Я уже не говорю о том что ниже....Киты этого не позволят,снова всех в уныние погрузить..Запустили ракету и она должна лететь,а не шоркаться по помойкам рупь\ведро :D
osafly
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 07:28

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  osafly написав:Тут больше шансов на 10 залезть,чем даже на 6

Уже 2 месяца роста без откатов. Пора и на коррекцию.
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 09:08

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Так пора,но судя по всему очередная "мегакоррекция" в пару сотен баксов подошла к концу,рынок вернулся на исходные позиции.Выходит что все же выкупили низы в 8100- и 8200...
osafly
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 10:10

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

За один день цена в 2 раза не сложится. Тут надо время. Ждём.
Zebra
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