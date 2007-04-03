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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 01 чер, 2019 12:29
Zebra написав:
За один день цена в 2 раза не сложится. Тут надо время. Ждём.
Від 100000$ до 50000$?
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Козак-характерник
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Додано: Суб 01 чер, 2019 12:49
Козак-характерник написав: Zebra написав:
За один день цена в 2 раза не сложится. Тут надо время. Ждём.
Від 100000$ до 50000$?
Для полета в галактику 100000$ у ракетоплана нет топлива. Хорошо если вырвется из плотных слоев атмосферы.
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airmax78
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Додано: Суб 01 чер, 2019 13:08
airmax78 написав: Козак-характерник написав: Zebra написав:
За один день цена в 2 раза не сложится. Тут надо время. Ждём.
Від 100000$ до 50000$?
Для полета в галактику 100000$ у ракетоплана нет топлива. Хорошо если вырвется из плотных слоев атмосферы.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Козак-характерник
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Додано: Нед 02 чер, 2019 10:19
Объемы торгов упали...Но цена на уровне..Пора срочно делать адреналиновую инъекцию на 300-500$ моментным подскоком,либо наконец начинать полноценную коррекцию,или "цирк разбредется снова скучая"
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osafly
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