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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1492149314941495

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 90
1) дно вже було пройдено
10%
9
2) не нижче 3500
7%
6
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
11%
10
5) 2750-2999
7%
6
6) 2500-2749
4%
4
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
50%
45
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 12:29

  Zebra написав:За один день цена в 2 раза не сложится. Тут надо время. Ждём.

Від 100000$ до 50000$? :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 12:49

  Козак-характерник написав:
  Zebra написав:За один день цена в 2 раза не сложится. Тут надо время. Ждём.

Від 100000$ до 50000$? :P

Для полета в галактику 100000$ у ракетоплана нет топлива. Хорошо если вырвется из плотных слоев атмосферы.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 13:08

А чо бл. если есть?

  airmax78 написав:
  Козак-характерник написав:
  Zebra написав:За один день цена в 2 раза не сложится. Тут надо время. Ждём.

Від 100000$ до 50000$? :P

Для полета в галактику 100000$ у ракетоплана нет топлива. Хорошо если вырвется из плотных слоев атмосферы.

Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 26645
З нами з: 09.10.12
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 10:19

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Объемы торгов упали...Но цена на уровне..Пора срочно делать адреналиновую инъекцию на 300-500$ моментным подскоком,либо наконец начинать полноценную коррекцию,или "цирк разбредется снова скучая"
osafly
 
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