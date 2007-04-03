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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1492149314941495

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 90
1) дно вже було пройдено
10%
9
2) не нижче 3500
7%
6
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
11%
10
5) 2750-2999
7%
6
6) 2500-2749
4%
4
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
50%
45
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 12:29

  Zebra написав:За один день цена в 2 раза не сложится. Тут надо время. Ждём.

Від 100000$ до 50000$? :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 12:49

  Козак-характерник написав:
  Zebra написав:За один день цена в 2 раза не сложится. Тут надо время. Ждём.

Від 100000$ до 50000$? :P

Для полета в галактику 100000$ у ракетоплана нет топлива. Хорошо если вырвется из плотных слоев атмосферы.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 13:08

А чо бл. если есть?

  airmax78 написав:
  Козак-характерник написав:
  Zebra написав:За один день цена в 2 раза не сложится. Тут надо время. Ждём.

Від 100000$ до 50000$? :P

Для полета в галактику 100000$ у ракетоплана нет топлива. Хорошо если вырвется из плотных слоев атмосферы.

Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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2

 
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 10:19

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Объемы торгов упали...Но цена на уровне..Пора срочно делать адреналиновую инъекцию на 300-500$ моментным подскоком,либо наконец начинать полноценную коррекцию,или "цирк разбредется снова скучая"
osafly
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 14:26

  osafly написав:Казак,не нагнетай..Ты откупаться думаешь,чи не??Законсервировал себя на Лайвкоине,весь в фиате и гутаришь про рост...Он тебе нужен?? Как собаке пятая нога...Вниз,будет вниз.Зебра вон сказал-слушай профи!

Тем более местечковые хомячки еще до середины мая гордо подстриглись, слив монетки свои.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 11:51

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Добрый день всем.
Вот недавно открыл для себя - на крипте существуют аналоги IPO оказывается.
Торгуя на бирже мне всегда этого не хватало. Когда знаешь норм контора выходит, а вложится физ лицу обычной возможности нет.

Были раньше ICO, теперь добавились IEO под покровительством бирж.

Посмотрел на Binance все последние IEO были прибыльные. Что даже начали устраивать розыгрыши для желающих. Последняя была Harmony ONE, буквально на днях. Кому нибудь удалось поучаствовать? Разбирались в этом всём? Вроде выгодная тема. Или есть какие-то риски, что на первый взгляд не видны? Что скажете народ?

Посмотрел анонс ближайшее IEO - Ampleforth на Bitfinex выходит, зайдем ? :idea: :o :roll:
jimmie
 
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