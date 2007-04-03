Від 100000$ до 50000$?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 01 чер, 2019 12:29
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Суб 01 чер, 2019 12:49
Додано: Суб 01 чер, 2019 13:08
А чо бл. если есть?
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Нед 02 чер, 2019 10:19
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Объемы торгов упали...Но цена на уровне..Пора срочно делать адреналиновую инъекцию на 300-500$ моментным подскоком,либо наконец начинать полноценную коррекцию,или "цирк разбредется снова скучая"
Додано: Нед 02 чер, 2019 14:26
Тем более местечковые хомячки еще до середины мая гордо подстриглись, слив монетки свои.
Додано: Пон 03 чер, 2019 11:51
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Добрый день всем.
Вот недавно открыл для себя - на крипте существуют аналоги IPO оказывается.
Торгуя на бирже мне всегда этого не хватало. Когда знаешь норм контора выходит, а вложится физ лицу обычной возможности нет.
Были раньше ICO, теперь добавились IEO под покровительством бирж.
Посмотрел на Binance все последние IEO были прибыльные. Что даже начали устраивать розыгрыши для желающих. Последняя была Harmony ONE, буквально на днях. Кому нибудь удалось поучаствовать? Разбирались в этом всём? Вроде выгодная тема. Или есть какие-то риски, что на первый взгляд не видны? Что скажете народ?
Посмотрел анонс ближайшее IEO - Ampleforth на Bitfinex выходит, зайдем ?
Додано: Пон 03 чер, 2019 17:34
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Приуныл народ А рассматривать закатанный жирок в банках уже надоело... Народ требует андреналину!
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