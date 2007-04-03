Додано: П'ят 07 чер, 2019 13:44

Здравствуйте, уважаемые участники сообщества!



Мы сообщаем Вам о запуске новой децентрализованной биржи криптовалют: Betconix





Идея Betconix зародилась в мае прошлого года. Целый год мы вели работы по созданию доступной и понятной платформы для каждого пользователя, учитывая при этом все ошибки других сервисов. Мы делали опросы пользователей трейдеров, в соц. сетях, чтобы они помогли нам создать продукт, который им нужен. В итоге была запущена торговая платформа Betconix с качественным сервисом, надежной защитой и безопасностью.



Наши преимущества:

Главная цель — это сервис, отвечающий потребностям современного крипторынка:

- децентрализованная платформа;

- максимально понятный и доступный интерфейс;

- размещение высоколиквидных активов;

- полная защита персональных данных;

- максимальная защита средств;

- самая быстрая и оперативная поддержка на рынке;

- низкие комиссии;

- быстрый вывод средств от 30 мин до 48 часов;

- использования полноценных биржевых инструментов;

- отсутствие верификации.





Краткая информация:



- Минимальные комиссии:

Биржа не берет комиссии за ввод средств. Комиссия присутствует только за вывод.



Максимальная безопасность

Разрабатывая проект, мы максимально обезопасили платформу и добавили инструменты Google Authenticator, email! Для нас важна безопасность ввода/вывода и, одно из главных наших целей.



- Качественная и быстрая служба поддержки:

Удобство использования нашей площадки пользователем для нас является также важной целью. Наши специалисты максимально быстро помогут ответить Ваши на вопросы, ежедневно.



Торговля криптовалютой:

Betconix предоставляет возможность торговать популярными криптоактивами Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Monero, USD, RUR.

Список валют и альткоинов будет пополняться.





- Гарантия сохранности средств:

Мы используем хранение средств на холодных кошельках, а также внедрили систему для сохранности средств пользователей, при которой средства защищены от кражи со стороны третьих лиц.





Официальный запуск торгов на бирже:

Назначен на 08.07.2019





Токены

Запущен период продажи Токенов NIXT 01.05.2019 который продлиться до 11.06.2019

Дальше цена повышается на 50%



Успейте купить по выгодной цене!