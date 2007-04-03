airmax78 написав:А в чем смысл банковских и правительственных стейблкоинов?
В удобстве использования, отсутствии волатильности, гарантии надёжности. Не нужно открывать счёт в банке со всей бумажной волокитой. Курс привязан к фиату, колебания только между валютными парами. Вероятность того, что схлопнется, например, Bank of America, намного ниже той, что у Tether Limited, которая без аудита который год.
на моменті на заборі, але викликає інтерес локальна ситуація, можемо отримати перевернутого Барта, … консолідація поки схожа висхідний трикутник, тому увага на зону 7850-7900, якщо бики пробиваються, то як найближчий орієнтир розглядую 8,5к ... ключове слово "якщо"
airmax78 написав:А в чем смысл банковских и правительственных стейблкоинов?
В удобстве использования, отсутствии волатильности, гарантии надёжности. Не нужно открывать счёт в банке со всей бумажной волокитой. Курс привязан к фиату, колебания только между валютными парами. Вероятность того, что схлопнется, например, Bank of America, намного ниже той, что у Tether Limited, которая без аудита который год.
Ну это вас уже понесло. Tether Limited ходит по краю и прихлопнуть его - дело одного судебного решения - почему его до сих пор нет - я не понимаю, но рано или поздно оно появится. БоА по сравнению с Тезер Лимитед - это гранитная скала по сравнению с промокашкой. И никогда не поверю, что разрешат стейблкоины без идентификации клиентов. Не для того 30 лет развивали системы AML и FATF чтобы потом все за 5 минут слить, чтобы кому-то удобно было операцию провести без открытия счета. Не вижу смысла в криптозаменителях долларов или евро тем более эмитируемых гоударством.
TylerTruman_ написав:на моменті на заборі, але викликає інтерес локальна ситуація, можемо отримати перевернутого Барта, … консолідація поки схожа висхідний трикутник, тому увага на зону 7850-7900, якщо бики пробиваються, то як найближчий орієнтир розглядую 8,5к ... ключове слово "якщо"
відскок від супротиву, відміна трикутника, маємо ведмежий прапор, … поточні очікування => ... якщо дід сьогодні втримається вище 7,5к, то до закриття тижня акцент в трейдінгу на альту, але ведмежа свічка буде підтвердженням розвороту (доджі минула тижнева) … імхо, тоді на початку наступного тижня буде наступний налив і шорти вверх, … якщо бики не втримають 7,5к, уже писав, курс на 6,8к
Zebra Как пишет поддержка: "мы нашли более надежных платежных партнеров кот. смогут обеспечить нужный нам объем. Решаем юридические вопросы, ориентировочно, нам нужно несколько дней чтобы полностью решить проблему." Как альтернатива есть кунакоды - даже дешевле выходит.
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Официальный запуск торгов на бирже: Назначен на 08.07.2019
Токены Запущен период продажи Токенов NIXT 01.05.2019 который продлиться до 11.06.2019 Дальше цена повышается на 50%