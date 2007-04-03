RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1495149614971498

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 90
1) дно вже було пройдено
10%
9
2) не нижче 3500
7%
6
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
11%
10
5) 2750-2999
7%
6
6) 2500-2749
4%
4
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
50%
45
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 10:49

  airmax78 написав:А в чем смысл банковских и правительственных стейблкоинов?

В удобстве использования, отсутствии волатильности, гарантии надёжности. Не нужно открывать счёт в банке со всей бумажной волокитой. Курс привязан к фиату, колебания только между валютными парами. Вероятность того, что схлопнется, например, Bank of America, намного ниже той, что у Tether Limited, которая без аудита который год.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 869
З нами з: 14.04.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 11:20

на моменті на заборі, але викликає інтерес локальна ситуація, можемо отримати перевернутого Барта, … консолідація поки схожа висхідний трикутник, тому увага на зону 7850-7900, якщо бики пробиваються, то як найближчий орієнтир розглядую 8,5к ... ключове слово "якщо"
#noFOMO
TylerTruman_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 150
З нами з: 11.06.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 14:12

  phantom_systems написав:
  airmax78 написав:А в чем смысл банковских и правительственных стейблкоинов?

В удобстве использования, отсутствии волатильности, гарантии надёжности. Не нужно открывать счёт в банке со всей бумажной волокитой. Курс привязан к фиату, колебания только между валютными парами. Вероятность того, что схлопнется, например, Bank of America, намного ниже той, что у Tether Limited, которая без аудита который год.

Ну это вас уже понесло. Tether Limited ходит по краю и прихлопнуть его - дело одного судебного решения - почему его до сих пор нет - я не понимаю, но рано или поздно оно появится. БоА по сравнению с Тезер Лимитед - это гранитная скала по сравнению с промокашкой.
И никогда не поверю, что разрешат стейблкоины без идентификации клиентов. Не для того 30 лет развивали системы AML и FATF чтобы потом все за 5 минут слить, чтобы кому-то удобно было операцию провести без открытия счета. Не вижу смысла в криптозаменителях долларов или евро тем более эмитируемых гоударством.
airmax78
 
Повідомлень: 30422
З нами з: 25.10.12
Подякував: 807 раз.
Подякували: 3623 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 19:45

  TylerTruman_ написав:на моменті на заборі, але викликає інтерес локальна ситуація, можемо отримати перевернутого Барта, … консолідація поки схожа висхідний трикутник, тому увага на зону 7850-7900, якщо бики пробиваються, то як найближчий орієнтир розглядую 8,5к ... ключове слово "якщо"

відскок від супротиву, відміна трикутника, маємо ведмежий прапор, … поточні очікування =>
... якщо дід сьогодні втримається вище 7,5к, то до закриття тижня акцент в трейдінгу на альту, але ведмежа свічка буде підтвердженням розвороту (доджі минула тижнева) … імхо, тоді на початку наступного тижня буде наступний налив і шорти вверх,
… якщо бики не втримають 7,5к, уже писав, курс на 6,8к
#noFOMO
TylerTruman_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 150
З нами з: 11.06.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 12:21

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Уже несколько дней вижу что на kuna.io вывод гривны невозможен по техническим причинам. Не хранил там никогда сумм, только выводил. Неужто биржа скамится?
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6957
З нами з: 21.09.12
Подякував: 562 раз.
Подякували: 995 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 13:39

Zebra
Как пишет поддержка: "мы нашли более надежных платежных партнеров кот. смогут обеспечить нужный нам объем. Решаем юридические вопросы, ориентировочно, нам нужно несколько дней чтобы полностью решить проблему."
Как альтернатива есть кунакоды - даже дешевле выходит. :)
+50 грн бонус к депозиту: 9F13WV9
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
AVZ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 687
З нами з: 14.12.13
Подякував: 47 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 13:44

Биржа Betconix – дарит 10$ за регистрацию!

Здравствуйте, уважаемые участники сообщества!

Мы сообщаем Вам о запуске новой децентрализованной биржи криптовалют: Betconix


Идея Betconix зародилась в мае прошлого года. Целый год мы вели работы по созданию доступной и понятной платформы для каждого пользователя, учитывая при этом все ошибки других сервисов. Мы делали опросы пользователей трейдеров, в соц. сетях, чтобы они помогли нам создать продукт, который им нужен. В итоге была запущена торговая платформа Betconix с качественным сервисом, надежной защитой и безопасностью.

Наши преимущества:
Главная цель — это сервис, отвечающий потребностям современного крипторынка:
- децентрализованная платформа;
- максимально понятный и доступный интерфейс;
- размещение высоколиквидных активов;
- полная защита персональных данных;
- максимальная защита средств;
- самая быстрая и оперативная поддержка на рынке;
- низкие комиссии;
- быстрый вывод средств от 30 мин до 48 часов;
- использования полноценных биржевых инструментов;
- отсутствие верификации.


Краткая информация:

- Минимальные комиссии:
Биржа не берет комиссии за ввод средств. Комиссия присутствует только за вывод.

Максимальная безопасность
Разрабатывая проект, мы максимально обезопасили платформу и добавили инструменты Google Authenticator, email! Для нас важна безопасность ввода/вывода и, одно из главных наших целей.

- Качественная и быстрая служба поддержки:
Удобство использования нашей площадки пользователем для нас является также важной целью. Наши специалисты максимально быстро помогут ответить Ваши на вопросы, ежедневно.

Торговля криптовалютой:
Betconix предоставляет возможность торговать популярными криптоактивами Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Monero, USD, RUR.
Список валют и альткоинов будет пополняться.


- Гарантия сохранности средств:
Мы используем хранение средств на холодных кошельках, а также внедрили систему для сохранности средств пользователей, при которой средства защищены от кражи со стороны третьих лиц.


Официальный запуск торгов на бирже:
Назначен на 08.07.2019


Токены
Запущен период продажи Токенов NIXT 01.05.2019 который продлиться до 11.06.2019
Дальше цена повышается на 50%

Успейте купить по выгодной цене!
Viktoria Bankovskaya
 
Повідомлень: 3
З нами з: 08.05.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 13:48

А где эти кунакоды можно пристроить?
Diablo1977
 
Повідомлень: 293
З нами з: 05.10.08
Подякував: 19 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1495149614971498
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 1291, 1292, 1293
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
12920 175362212
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 чер, 2019 13:59
zzzzzz
Валютный рынок в мире 1 ... 662, 663, 664
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6636 1429271
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 чер, 2019 19:04
vovan_prm
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 43289
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (22596)
07.06.2019 15:04
EximBonus Bot (420)
07.06.2019 15:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.