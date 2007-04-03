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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 07 чер, 2019 14:29
AVZ написав: Diablo1977 написав:
А где эти кунакоды можно пристроить?
Например, мне нужно вывести гривны. Я создаю кунакод на нужную сумму. Добавляю его в куна бот (@kunacodebot), ввожу реквизиты своей карты и жду покупателя.
Куна бот работает только с картами Привата и Моно. Если нужно вывести на другой банк, можно найти покупателя на канале @kunacode. Я так один раз выводил на Ощад 1 к 1.
Какая гарантия перевода от покупателя?
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Zebra
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 15:14
airmax78 написав:
Круто! Очень удобно. А если покупатель не придет?
Если покупатель не находится какое-то время то можно указать скидку, например 0,5% для начала. (вывод напрямую на карту стоит 1,5%) так что все равно выгодно получается
Zebra написав:
Какая гарантия перевода от покупателя?
В случае с куна ботом гарантом и арбитром выступает биржа.
Если искать покупателя самостоятельно, то можно создать именной код на этого покупателя и в придачу еще (в качестве подтверждения своих честных намерений) можно задать доверительный период в течение которого продавец не сможет его отменить.
Например: я создаю именной код на конкретного покупателя на три часа, отсылаю ему первые пять символов чтобы он увидел что код создан на него, на нужную сумму и с заданным доверительным периодом. Затем он переводит мне эту сумму, я вижу зачисление на карту и отдаю ему код целиком.
Если я, получив деньги, вдруг передумаю отдавать код, то покупатель может пожаловаться на меня в поддержку как на недобросовестного продавца.
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AVZ
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 17:47
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AVZ
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 18:13
AVZ написав:Zebra
Как пишет поддержка: "мы нашли более надежных платежных партнеров кот. смогут обеспечить нужный нам объем. Решаем юридические вопросы, ориентировочно, нам нужно несколько дней чтобы полностью решить проблему."
Как альтернатива есть кунакоды - даже дешевле выходит.
Если разобраться, то теоретически на бирже должны быть фиатные деньги, заведённые потенциальными покупателями.Также крипта, без разницы откуда взявшаяся.Если я продаю крипту за гривну, то она должна быть, т к кто то её завёл и потратил на покупку.Откуда могда взяться проблема.Вариантов масса, и все они как правило не очень хороши
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 22:22
Объемы торгов упали прилично,но цену опять умудрились загнать к 8,на минимальных объемах...Вообще не пойму,на чем и как это у них получается??Фокусники
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osafly
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 23:08
Vitl написав: AVZ написав:Zebra
Как пишет поддержка: "мы нашли более надежных платежных партнеров кот. смогут обеспечить нужный нам объем. Решаем юридические вопросы, ориентировочно, нам нужно несколько дней чтобы полностью решить проблему."
Как альтернатива есть кунакоды - даже дешевле выходит.
Если разобраться, то теоретически на бирже должны быть фиатные деньги, заведённые потенциальными покупателями.Также крипта, без разницы откуда взявшаяся.Если я продаю крипту за гривну, то она должна быть, т к кто то её завёл и потратил на покупку.Откуда могда взяться проблема.Вариантов масса, и все они как правило не очень хороши
Теоретически владельцы могут хранить заведенную гривну на депозитах или в облигациях, имея рабочий резерв, который не превышает обычные обороты.
Народ дает свою гривну, а на нее им в карман до 20% годовых.
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Zebra
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