Додано: П'ят 07 чер, 2019 15:14

airmax78 написав: Круто! Очень удобно. А если покупатель не придет? Круто! Очень удобно. А если покупатель не придет?

Zebra написав: Какая гарантия перевода от покупателя? Какая гарантия перевода от покупателя?

Если покупатель не находится какое-то время то можно указать скидку, например 0,5% для начала. (вывод напрямую на карту стоит 1,5%) так что все равно выгодно получаетсяВ случае с куна ботом гарантом и арбитром выступает биржа.Если искать покупателя самостоятельно, то можно создать именной код на этого покупателя и в придачу еще (в качестве подтверждения своих честных намерений) можно задать доверительный период в течение которого продавец не сможет его отменить.Например: я создаю именной код на конкретного покупателя на три часа, отсылаю ему первые пять символов чтобы он увидел что код создан на него, на нужную сумму и с заданным доверительным периодом. Затем он переводит мне эту сумму, я вижу зачисление на карту и отдаю ему код целиком.Если я, получив деньги, вдруг передумаю отдавать код, то покупатель может пожаловаться на меня в поддержку как на недобросовестного продавца.