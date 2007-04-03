Diablo1977 написав:А где эти кунакоды можно пристроить?
Например, мне нужно вывести гривны. Я создаю кунакод на нужную сумму. Добавляю его в куна бот (@kunacodebot), ввожу реквизиты своей карты и жду покупателя. Куна бот работает только с картами Привата и Моно. Если нужно вывести на другой банк, можно найти покупателя на канале @kunacode. Я так один раз выводил на Ощад 1 к 1.
airmax78 написав:Круто! Очень удобно. А если покупатель не придет?
Если покупатель не находится какое-то время то можно указать скидку, например 0,5% для начала. (вывод напрямую на карту стоит 1,5%) так что все равно выгодно получается
Zebra написав:Какая гарантия перевода от покупателя?
В случае с куна ботом гарантом и арбитром выступает биржа. Если искать покупателя самостоятельно, то можно создать именной код на этого покупателя и в придачу еще (в качестве подтверждения своих честных намерений) можно задать доверительный период в течение которого продавец не сможет его отменить. Например: я создаю именной код на конкретного покупателя на три часа, отсылаю ему первые пять символов чтобы он увидел что код создан на него, на нужную сумму и с заданным доверительным периодом. Затем он переводит мне эту сумму, я вижу зачисление на карту и отдаю ему код целиком. Если я, получив деньги, вдруг передумаю отдавать код, то покупатель может пожаловаться на меня в поддержку как на недобросовестного продавца.
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AVZ написав:Zebra Как пишет поддержка: "мы нашли более надежных платежных партнеров кот. смогут обеспечить нужный нам объем. Решаем юридические вопросы, ориентировочно, нам нужно несколько дней чтобы полностью решить проблему." Как альтернатива есть кунакоды - даже дешевле выходит.
Если разобраться, то теоретически на бирже должны быть фиатные деньги, заведённые потенциальными покупателями.Также крипта, без разницы откуда взявшаяся.Если я продаю крипту за гривну, то она должна быть, т к кто то её завёл и потратил на покупку.Откуда могда взяться проблема.Вариантов масса, и все они как правило не очень хороши
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
AVZ написав:Zebra Как пишет поддержка: "мы нашли более надежных платежных партнеров кот. смогут обеспечить нужный нам объем. Решаем юридические вопросы, ориентировочно, нам нужно несколько дней чтобы полностью решить проблему." Как альтернатива есть кунакоды - даже дешевле выходит.
Если разобраться, то теоретически на бирже должны быть фиатные деньги, заведённые потенциальными покупателями.Также крипта, без разницы откуда взявшаяся.Если я продаю крипту за гривну, то она должна быть, т к кто то её завёл и потратил на покупку.Откуда могда взяться проблема.Вариантов масса, и все они как правило не очень хороши
Теоретически владельцы могут хранить заведенную гривну на депозитах или в облигациях, имея рабочий резерв, который не превышает обычные обороты. Народ дает свою гривну, а на нее им в карман до 20% годовых.
Курс невідомої валюти біткоїн-2 зрісна 5500% всього до $ 29 за кілька годин 7 червня.
Про це повідомляє видання РБК. В результаті біткоїн-2 потрапив в топ-25 найбільших криптовалют за версією Coinmarketcap. Капіталізація перевищила $ 505 млн незважаючи на те, що обсяги торгів знаходилися на рівні в $ 200 тисяч. Таке зростання не міг відбутися природним шляхом, впевнені в Chepicap. Журналісти з'ясували, що 95% монет знаходяться в руках всього кількох людей, вони не були отримані держателями оригінальної криптовалюта які, найімовірніше, навіть не підозрювали про існування біткоїн-2. https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... a-5500.htm
jump написав:Курс невідомої валюти біткоїн-2 зрісна 5500% всього до $ 29 за кілька годин 7 червня.
Про це повідомляє видання РБК. В результаті біткоїн-2 потрапив в топ-25 найбільших криптовалют за версією Coinmarketcap. Капіталізація перевищила $ 505 млн незважаючи на те, що обсяги торгів знаходилися на рівні в $ 200 тисяч. Таке зростання не міг відбутися природним шляхом, впевнені в Chepicap. Журналісти з'ясували, що 95% монет знаходяться в руках всього кількох людей, вони не були отримані держателями оригінальної криптовалюта які, найімовірніше, навіть не підозрювали про існування біткоїн-2. https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... a-5500.htm
Это уже надо красными жирными буквами в шапку темы записать:
Zebra написав:Теоретически владельцы могут хранить заведенную гривну на депозитах или в облигациях, имея рабочий резерв, который не превышает обычные обороты.Народ дает свою гривну, а на нее им в карман до 20% годовых.
Никто и не против.Я бы и сам так делал.Но при запросе на вывод не должно быть проблем.Гривны должны хранить на текущих сберсчетах, например.Не могут же они ложить их на годовые депо, а потом отвечать, что проблемы с выводом.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.