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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1497149814991500

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 91
1) дно вже було пройдено
11%
10
2) не нижче 3500
7%
6
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
11%
10
5) 2750-2999
7%
6
6) 2500-2749
4%
4
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
49%
45
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 14:10

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Объемы торгов за последние сутки вообще сиротские..Самое малое,что видел с февраля-марта месяца...То что сегодня воскресенье-не имеет значения.Но цену сцуки держут...Как говорил Зебра-денег на рынке-Зась!Нужна срочно встряска,чтоб расшевилить это "кубло" в какую либо сторону резким гэпом в 300-500$...Тогда улей снова "заведется" и загудит на пару дней...а так-рынок похож на сдохшую-завонявшуюся тушку как и зимой...
osafly
 
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  #<1 ... 1497149814991500
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