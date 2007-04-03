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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 09 чер, 2019 14:10
Объемы торгов за последние сутки вообще сиротские..Самое малое,что видел с февраля-марта месяца...То что сегодня воскресенье-не имеет значения.Но цену сцуки держут...Как говорил Зебра-денег на рынке-Зась!Нужна срочно встряска,чтоб расшевилить это "кубло" в какую либо сторону резким гэпом в 300-500$...Тогда улей снова "заведется" и загудит на пару дней...а так-рынок похож на сдохшую-завонявшуюся тушку как и зимой...
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osafly
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Додано: Нед 09 чер, 2019 18:34
Хм, що такий виражений бичий тренд діда і без потужного пампа XRP? ... імхо, якщо буде тест дна (3к), то цьому розводняку від Ripple така ж доля як, наприклад, => NXT
#noFOMO
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TylerTruman_
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