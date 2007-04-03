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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1497149814991500

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 91
1) дно вже було пройдено
11%
10
2) не нижче 3500
7%
6
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
11%
10
5) 2750-2999
7%
6
6) 2500-2749
4%
4
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
49%
45
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 14:10

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Объемы торгов за последние сутки вообще сиротские..Самое малое,что видел с февраля-марта месяца...То что сегодня воскресенье-не имеет значения.Но цену сцуки держут...Как говорил Зебра-денег на рынке-Зась!Нужна срочно встряска,чтоб расшевилить это "кубло" в какую либо сторону резким гэпом в 300-500$...Тогда улей снова "заведется" и загудит на пару дней...а так-рынок похож на сдохшую-завонявшуюся тушку как и зимой...
osafly
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 18:34

Хм, що такий виражений бичий тренд діда і без потужного пампа XRP? ... імхо, якщо буде тест дна (3к), то цьому розводняку від Ripple така ж доля як, наприклад, => NXT
#noFOMO
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 18:50

а що це ріпл скам досі живий?
удівльон!
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 18:53

  greenozon написав:а що це ріпл скам досі живий?
удівльон!

Риппл единственная крипта имеющая применение в реальной жизни. Ждем Риппл па доллару и сливаем.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 18:56

  TylerTruman_ написав:Хм, що такий виражений бичий тренд діда і без потужного пампа XRP? ... імхо, якщо буде тест дна (3к), то цьому розводняку від Ripple така ж доля як, наприклад, => NXT

У меня стоит ордер на продажу биткоэна па50000. Он че, еще не скоро исполнится?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 19:03

  airmax78 написав:
  greenozon написав:а що це ріпл скам досі живий?
удівльон!

Риппл единственная крипта имеющая применение в реальной жизни. Ждем Риппл па доллару и сливаем.

якщо під реальним застосуванням мається на увазі дешево перегнати із біржі 1 на біржу 2, то є всякі альтернативи типу XLM, WAVES, ...
а так, як долар в світі фіатних валют, така позиція бітка в крипті :!:
#noFOMO
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 19:16

  airmax78 написав:
  TylerTruman_ написав:Хм, що такий виражений бичий тренд діда і без потужного пампа XRP? ... імхо, якщо буде тест дна (3к), то цьому розводняку від Ripple така ж доля як, наприклад, => NXT

У меня стоит ордер на продажу биткоэна па50000. Он че, еще не скоро исполнится?

питання дуже комплексне, ... якщо на куні до грн., то коли справдиться прогноз Зебри, спрацює, зафіксуєте /4 із поточних значень, ... на бінансі крок ордеру тільки 30% ... але якщо ви такий великий оптиміст (50к у.о.), то біржа яка має ризик зіскамитися не кращий варіант для ходлу ваших мішків ...
#noFOMO
TylerTruman_
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