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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 09 чер, 2019 14:10
Объемы торгов за последние сутки вообще сиротские..Самое малое,что видел с февраля-марта месяца...То что сегодня воскресенье-не имеет значения.Но цену сцуки держут...Как говорил Зебра-денег на рынке-Зась!Нужна срочно встряска,чтоб расшевилить это "кубло" в какую либо сторону резким гэпом в 300-500$...Тогда улей снова "заведется" и загудит на пару дней...а так-рынок похож на сдохшую-завонявшуюся тушку как и зимой...
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osafly
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Додано: Нед 09 чер, 2019 18:34
Хм, що такий виражений бичий тренд діда і без потужного пампа XRP? ... імхо, якщо буде тест дна (3к), то цьому розводняку від Ripple така ж доля як, наприклад, => NXT
#noFOMO
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TylerTruman_
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Додано: Нед 09 чер, 2019 18:50
а що це ріпл скам досі живий?
удівльон!
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greenozon
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Додано: Нед 09 чер, 2019 18:53
greenozon написав:
а що це ріпл скам досі живий?
удівльон!
Риппл единственная крипта имеющая применение в реальной жизни. Ждем Риппл па доллару и сливаем.
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airmax78
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Додано: Нед 09 чер, 2019 18:56
TylerTruman_ написав:
Хм, що такий виражений бичий тренд діда і без потужного пампа XRP? ... імхо, якщо буде тест дна (3к), то цьому розводняку від Ripple така ж доля як, наприклад, => NXT
У меня стоит ордер на продажу биткоэна па50000. Он че, еще не скоро исполнится?
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airmax78
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Додано: Нед 09 чер, 2019 19:03
airmax78 написав: greenozon написав:
а що це ріпл скам досі живий?
удівльон!
Риппл единственная крипта имеющая применение в реальной жизни. Ждем Риппл па доллару и сливаем.
якщо під реальним застосуванням мається на увазі дешево перегнати із біржі 1 на біржу 2, то є всякі альтернативи типу XLM, WAVES, ...
а так, як долар в світі фіатних валют, така позиція бітка в крипті
#noFOMO
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TylerTruman_
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Додано: Нед 09 чер, 2019 19:16
airmax78 написав: TylerTruman_ написав:
Хм, що такий виражений бичий тренд діда і без потужного пампа XRP? ... імхо, якщо буде тест дна (3к), то цьому розводняку від Ripple така ж доля як, наприклад, => NXT
У меня стоит ордер на продажу биткоэна па50000. Он че, еще не скоро исполнится?
питання дуже комплексне, ... якщо на куні до грн., то коли справдиться прогноз Зебри, спрацює, зафіксуєте /4 із поточних значень, ... на бінансі крок ордеру тільки 30% ... але якщо ви такий великий оптиміст (50к у.о.), то біржа яка має ризик зіскамитися не кращий варіант для ходлу ваших мішків ...
#noFOMO
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