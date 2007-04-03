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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 09 чер, 2019 18:34
Хм, що такий виражений бичий тренд діда і без потужного пампа XRP? ... імхо, якщо буде тест дна (3к), то цьому розводняку від Ripple така ж доля як, наприклад, => NXT
#noFOMO
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TylerTruman_
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Додано: Нед 09 чер, 2019 18:50
а що це ріпл скам досі живий?
удівльон!
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greenozon
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Додано: Нед 09 чер, 2019 18:53
greenozon написав:
а що це ріпл скам досі живий?
удівльон!
Риппл единственная крипта имеющая применение в реальной жизни. Ждем Риппл па доллару и сливаем.
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airmax78
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Додано: Нед 09 чер, 2019 18:56
TylerTruman_ написав:
Хм, що такий виражений бичий тренд діда і без потужного пампа XRP? ... імхо, якщо буде тест дна (3к), то цьому розводняку від Ripple така ж доля як, наприклад, => NXT
У меня стоит ордер на продажу биткоэна па50000. Он че, еще не скоро исполнится?
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Додано: Нед 09 чер, 2019 19:03
airmax78 написав: greenozon написав:
а що це ріпл скам досі живий?
удівльон!
Риппл единственная крипта имеющая применение в реальной жизни. Ждем Риппл па доллару и сливаем.
якщо під реальним застосуванням мається на увазі дешево перегнати із біржі 1 на біржу 2, то є всякі альтернативи типу XLM, WAVES, ...
а так, як долар в світі фіатних валют, така позиція бітка в крипті
#noFOMO
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Додано: Нед 09 чер, 2019 19:16
airmax78 написав: TylerTruman_ написав:
Хм, що такий виражений бичий тренд діда і без потужного пампа XRP? ... імхо, якщо буде тест дна (3к), то цьому розводняку від Ripple така ж доля як, наприклад, => NXT
У меня стоит ордер на продажу биткоэна па50000. Он че, еще не скоро исполнится?
питання дуже комплексне, ... якщо на куні до грн., то коли справдиться прогноз Зебри, спрацює, зафіксуєте /4 із поточних значень, ... на бінансі крок ордеру тільки 30% ... але якщо ви такий великий оптиміст (50к у.о.), то біржа яка має ризик зіскамитися не кращий варіант для ходлу ваших мішків ...
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Додано: Нед 09 чер, 2019 21:49
TylerTruman_, а кто кандидат на скам?
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Додано: Пон 10 чер, 2019 12:43
здравствуйте, есть у кого нибудь опыт обмена наличных на btc в офисе обменника bitcoin24.exchange в Киеве? Поделитесь опытом.
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Додано: Пон 10 чер, 2019 13:11
Я бы не спешила покупать, и наоборот старалась рассматривать паттерны для входа в продажу в долгосрок. Не понимаю, почему Биткоин просто так должен начать расти и входить в колею восходящего тренда, когда не были обновлены минимумы в области 3200.
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fefelova
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Додано: Пон 10 чер, 2019 13:36
fefelova написав:
Я бы не спешила покупать, и наоборот старалась рассматривать паттерны для входа в продажу в долгосрок. Не понимаю, почему Биткоин просто так должен начать расти и входить в колею восходящего тренда, когда не были обновлены минимумы в области 3200.
Золотые слова. Подберем его лежащим в коме на уровне ниже 3200.
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airmax78
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