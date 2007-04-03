|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 10 чер, 2019 15:45
Vitaka написав:TylerTruman_
, а кто кандидат на скам?
без кандидатів, просто умовна EXMO може зіскамитися, чи умовну Huobi взламають, ... тому для туземунщика тримати свої мішки на якійсь площадці = вище ризики
#noFOMO
-
TylerTruman_
-
-
- Повідомлень: 155
- З нами з: 11.06.15
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|13039
|175407058
|
|
|6639
|1429833
|
|
|38
|43307
|
|