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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1498149915001501

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 91
1) дно вже було пройдено
11%
10
2) не нижче 3500
7%
6
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
11%
10
5) 2750-2999
7%
6
6) 2500-2749
4%
4
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
49%
45
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 15:45

  Vitaka написав:TylerTruman_, а кто кандидат на скам?

без кандидатів, просто умовна EXMO може зіскамитися, чи умовну Huobi взламають, ... тому для туземунщика тримати свої мішки на якійсь площадці = вище ризики
#noFOMO
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 19:24

  fefelova написав:Я бы не спешила покупать, и наоборот старалась рассматривать паттерны для входа в продажу в долгосрок. Не понимаю, почему Биткоин просто так должен начать расти и входить в колею восходящего тренда, когда не были обновлены минимумы в области 3200.

Если бы все всё понимали, кого же тогда стричь?
phantom_systems
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  #<1 ... 1498149915001501
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