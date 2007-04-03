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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 10 чер, 2019 15:45
Vitaka написав:TylerTruman_
, а кто кандидат на скам?
без кандидатів, просто умовна EXMO може зіскамитися, чи умовну Huobi взламають, ... тому для туземунщика тримати свої мішки на якійсь площадці = вище ризики
#noFOMO
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Додано: Пон 10 чер, 2019 19:24
fefelova написав:
Я бы не спешила покупать, и наоборот старалась рассматривать паттерны для входа в продажу в долгосрок. Не понимаю, почему Биткоин просто так должен начать расти и входить в колею восходящего тренда, когда не были обновлены минимумы в области 3200.
Если бы все всё понимали, кого же тогда стричь?
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phantom_systems
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Додано: Пон 10 чер, 2019 20:34
phantom_systems написав: fefelova написав:
Я бы не спешила покупать, и наоборот старалась рассматривать паттерны для входа в продажу в долгосрок. Не понимаю, почему Биткоин просто так должен начать расти и входить в колею восходящего тренда, когда не были обновлены минимумы в области 3200.
Если бы все всё понимали, кого же тогда стричь?
Как раз есть простые объяснения подобных вопросов.Когда падение закончилось и от 3200 начался отскок, то стал вопрос - что это.1 - коррекция от падения.2 - рост от дна.Ну и возможно к сожалению для подобных персонажей, оставшихся в фиате вместо крипты, график показал взрывной пятиволновик вверх.А это указывает что тренд сменился и о коррекции уже нет речи.Тут некоторые тоже с вёдрами по 1800-3000 стояли
Теперь в лучшем случае спуск к 6000 как коррекция уже роста.И то могут не дать...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Пон 10 чер, 2019 21:23
Vitl написав:
Как раз есть простые объяснения подобных вопросов.Когда падение закончилось и от 3200 начался отскок, то стал вопрос - что это.1 - коррекция от падения.2 - рост от дна.Ну и возможно к сожалению для подобных персонажей, оставшихся в фиате вместо крипты, график показал взрывной пятиволновик вверх.А это указывает что тренд сменился и о коррекции уже нет речи.Тут некоторые тоже с вёдрами по 1800-3000 стояли
Теперь в лучшем случае спуск к 6000 как коррекция уже роста.И то могут не дать...
Уже почти месяц как курс пробил 8000. За последнюю неделю было как минимум 3 медвежьи попытки уйти ниже 7500, но всё равно возвращались на 8000. Это наводит на мысли, что 6000 мы можем уже не увидеть вообще или очень кратковременно.
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phantom_systems
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