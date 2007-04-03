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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 11 чер, 2019 20:36
Vitl написав: airmax78 написав:
Не провоцируйте меня открыть еще одну позицию. Я же потом жалеть буду.
Привет, будешь открывать, посмотри Васю.Он хороший ролик слобал по перспективным альтам.
Млжно ссыль на ролик
[/quote]https://www.youtube.com/watch?v=qQHWAcNdPLY
[/quote]
Угу.[/quote]
А шо это за сайт с капитализацией, который демонстрирует Вася в первой половине видео?
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Додано: Вів 11 чер, 2019 20:46
Vitl написав:
Привет, будешь открывать, посмотри Васю.Он хороший ролик слобал по перспективным альтам.
Да уж, чистой воды казино.
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