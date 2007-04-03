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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1499150015011502

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 91
1) дно вже було пройдено
11%
10
2) не нижче 3500
7%
6
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
11%
10
5) 2750-2999
7%
6
6) 2500-2749
4%
4
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
49%
45
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 20:36

  Vitl написав:
  airmax78 написав:Не провоцируйте меня открыть еще одну позицию. Я же потом жалеть буду.

Привет, будешь открывать, посмотри Васю.Он хороший ролик слобал по перспективным альтам.


Млжно ссыль на ролик :oops:[/quote]
https://www.youtube.com/watch?v=qQHWAcNdPLY[/quote]
Угу.[/quote]

А шо это за сайт с капитализацией, который демонстрирует Вася в первой половине видео? :oops:
Vitaka
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 20:46

  Vitl написав:Привет, будешь открывать, посмотри Васю.Он хороший ролик слобал по перспективным альтам.

Да уж, чистой воды казино.
airmax78
 
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  #<1 ... 1499150015011502
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