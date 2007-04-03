Млжно ссыль на ролик [/quote]
Угу.[/quote]
А шо это за сайт с капитализацией, который демонстрирует Вася в первой половине видео?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 11 чер, 2019 20:36
Млжно ссыль на ролик [/quote]
Угу.[/quote]
А шо это за сайт с капитализацией, который демонстрирует Вася в первой половине видео?
Додано: Вів 11 чер, 2019 20:46
Додано: Вів 11 чер, 2019 22:13
ріст хомячої аудиторії у говорячих голів на титрубі характерний для бичого маркету, ... тільки багато із таких потім отримають халвінг депозиту
#noFOMO
Додано: Сер 12 чер, 2019 19:14
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Вроде он сам сделал выборку из коинмаркеткап и нек графы добавил и посчитал.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Сер 12 чер, 2019 19:19
Конечно, как и вся крипта.Логика простая.Кто вошёл в крипту имеет цель одну. о кот я пишу уже второй год - спекулятивно заработать.и чем больше. тем лучше.Соотв ищутся способы к реализации этого.Я согласен с ним. что монеты сильнее сжавшиеся вполне вероятно сильнее разожмутся.Но не очень согласен с ренкингом, я бы за топ 20 не вылазил.Для себя выбрал BCH,BSV,ETC.Думаю, что они дадут гораздо больше иксов, чем биток и эфир.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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