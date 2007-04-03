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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1499150015011502

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.3 5 93
1) дно вже було пройдено
12%
11
2) не нижче 3500
6%
6
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
12%
11
5) 2750-2999
6%
6
6) 2500-2749
4%
4
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
48%
45
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 20:36

  Vitl написав:
  airmax78 написав:Не провоцируйте меня открыть еще одну позицию. Я же потом жалеть буду.

Привет, будешь открывать, посмотри Васю.Он хороший ролик слобал по перспективным альтам.


Млжно ссыль на ролик :oops:[/quote]
https://www.youtube.com/watch?v=qQHWAcNdPLY[/quote]
Угу.[/quote]

А шо это за сайт с капитализацией, который демонстрирует Вася в первой половине видео? :oops:
Vitaka
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 20:46

  Vitl написав:Привет, будешь открывать, посмотри Васю.Он хороший ролик слобал по перспективным альтам.

Да уж, чистой воды казино.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 22:13

  airmax78 написав:
  Vitl написав:Привет, будешь открывать, посмотри Васю.Он хороший ролик слобал по перспективным альтам.

Да уж, чистой воды казино.

ріст хомячої аудиторії у говорячих голів на титрубі характерний для бичого маркету, ... тільки багато із таких потім отримають халвінг депозиту
#noFOMO
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 19:14

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Vitaka написав:А шо это за сайт с капитализацией, который демонстрирует Вася в первой половине видео?


Вроде он сам сделал выборку из коинмаркеткап и нек графы добавил и посчитал.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 19:19

  airmax78 написав:
  Vitl написав:Привет, будешь открывать, посмотри Васю.Он хороший ролик слобал по перспективным альтам.

Да уж, чистой воды казино.


Конечно, как и вся крипта.Логика простая.Кто вошёл в крипту имеет цель одну. о кот я пишу уже второй год - спекулятивно заработать.и чем больше. тем лучше.Соотв ищутся способы к реализации этого.Я согласен с ним. что монеты сильнее сжавшиеся вполне вероятно сильнее разожмутся.Но не очень согласен с ренкингом, я бы за топ 20 не вылазил.Для себя выбрал BCH,BSV,ETC.Думаю, что они дадут гораздо больше иксов, чем биток и эфир.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 21:54

А шо это за сайт с капитализацией, который демонстрирует Вас

Vitaka

https://cryptowat.ch/assets
https://messari.io/onchainfx
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 10:13

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

По ходу куна все никак не может с выводом гривны разобраться.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 11:59

  Zebra написав:По ходу куна все никак не может с выводом гривны разобраться.

по платіжним сервісам із якими вони працюють періодично питання виникали раніше, ... але була би ця біржа скамом, то як мінімум уже прибрали б звідси https://bitcoin.org/en/exchanges#international
#noFOMO
TylerTruman_
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