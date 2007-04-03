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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 13 чер, 2019 17:20
Vitl написав:
Спасибо, да я переоценил Васю
в смысле доработки.Но в смысле сбора информации и анализа он молодец.
Ещё полезный ресурс:
Календарь событий:https://coinmarketcal.com/en/
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