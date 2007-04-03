Сутки назад в 14.00 учавствовал в IEO Ampleforth. Прошел blockpass KYC (верификацию). Купил биткоинов и ждал старта открытия покупки токенов на Tokinex. Вот видео-инструкция как надо было покупать. https://blog.ethfinex.com/just-24-hours-to-go/
Contribute я нажал на секунде десятой от старта, но получил - sold out. т.е. всё было продано. Примечательно, что статус-бар "сколько продано" сразу открылся заполненый на 90-95%. В итоге вместо токенов получил я куш и остался при своих биткоинах Также толпы негодующих со всего мира заспамили телеграмм канал Ampleforth группы недовольными отзывами. Из группы около 4 тыс. человек купить удалось 3-4 людям(те что подтвердили скриншотами). Кто то из группы написал сразу статью: https://www.initialcoinlist.com/amplefo ... eo-bot-war А набирающий рост токен LEO Bitfinex-а в моменте просел на 5% Такой вот опыт