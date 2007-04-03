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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1500150115021503

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.2 5 94
1) дно вже було пройдено
13%
12
2) не нижче 3500
6%
6
3) 3250-3499
4%
4
4) 3000-3249
12%
11
5) 2750-2999
6%
6
6) 2500-2749
4%
4
7) 2250-2499
3%
3
8) 2000-2249
3%
3
9) нижче 2000
48%
45
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 17:20

Криптовалюты , рынок криптовалют

  Vitl написав:

Спасибо, да я переоценил Васю :D в смысле доработки.Но в смысле сбора информации и анализа он молодец.


Ещё полезный ресурс:

Календарь событий:

https://coinmarketcal.com/en/
aleexxxx
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 13:01

  Zebra написав:По ходу куна все никак не может с выводом гривны разобраться.

Да научитесь пользоваться kuna кодами, реально ж удобно!
jimmie
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 13:22

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Сутки назад в 14.00 учавствовал в IEO Ampleforth. Прошел blockpass KYC (верификацию).
Купил биткоинов и ждал старта открытия покупки токенов на Tokinex.
Вот видео-инструкция как надо было покупать.
https://blog.ethfinex.com/just-24-hours-to-go/

Contribute я нажал на секунде десятой от старта, но получил - sold out.
т.е. всё было продано. Примечательно, что статус-бар "сколько продано" сразу открылся заполненый на 90-95%. В итоге вместо токенов получил я куш и остался при своих биткоинах :)
Также толпы негодующих со всего мира заспамили телеграмм канал Ampleforth группы недовольными отзывами. Из группы около 4 тыс. человек купить удалось 3-4 людям(те что подтвердили скриншотами).
Кто то из группы написал сразу статью:
https://www.initialcoinlist.com/amplefo ... eo-bot-war
А набирающий рост токен LEO Bitfinex-а в моменте просел на 5%
Такой вот опыт :roll: :| :)
jimmie
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:13

Вот и скорректировались уже почти на 8500.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:22

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Так,а что происходит,может кто нибудь объяснить?? Биток вырос на 300-400$весь рынок при этом красный...BNB вообще за сутки еб... на 18%.Что за дурдом??
osafly
 
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